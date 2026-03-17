Ramazan ayı boyunca oruç ibadetlerini ellerinden geldiğince yerine getirmeye çaba gösteren vatandaşlar, bayramdan bir gün öncesi olan arefe günü oruç tutulup tutulmayacağını öğrenmek istiyor. 2026 yılında Ramazan Bayramı'nın 20 Mart'ta başlayacak olması nedeniyle 19 Mart Perşembe günü Ramazan'ın son günü yani arefe olarak idrak edilecek. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu? Ramazan bayramı arefesinde oruç tutmanın hükmü nedir? İşte yanıtı.
Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken, vatandaşların gündeminde Arefe günüyle ilgili sorular yer alıyor. Özellikle "Arefe günü oruç tutulur mu?" ve "19 Mart 2026 Perşembe günü Ramazan devam ediyor mu?" soruları en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
19 Mart 2026 Perşembe arefe günü, Ramazan ayının son günü olduğundan dolayı oruç tutulacak.
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ
Arefe günü, Ramazan orucunun bir parçasıdır ve oruç tutulması farz kabul edilir.
AREFE GÜNÜ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67).
Ramazan bayramının sadece birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak yasaktır (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396)