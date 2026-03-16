Milyoner'de duygu dolu anlar: Prof. Dr. İlber Ortaylı bu görüntülerle anıldı

Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam 1220. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın bu akşamki bölümünde 2014 yılında programa katılan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sunduğu görüntüler yer aldı.
Kenan Işık'a destek için katılmıştı
Yarışmaya 2014 yılında Kenan Işık'ın rahatsızlığı sebebiyle destek olmak adına konuk olarak katılan ve bir bölümlüğüne sunucu koltuğuna oturan Prof. İlber Ortaylı'nın görüntüleri paylaşıldı. Usta tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bu görüntüleri vefatı dolayısıyla izleyiciyi duygulandırdı.