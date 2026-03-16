Milyoner'de duygu dolu anlar: Prof. Dr. İlber Ortaylı bu görüntülerle anıldı

Milyoner'de duygu dolu anlar: Prof. Dr. İlber Ortaylı bu görüntülerle anıldı

21:4916/03/2026, Pazartesi
Prof. Dr. İlber Ortaylı
Prof. Dr. İlber Ortaylı

Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam 1220. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın bu akşamki bölümünde 2014 yılında programa katılan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sunduğu görüntüler yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Programın dikkat çeken anlarından biri ise, 13 Mart'ta hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın görüntüleri oldu.

Kenan Işık'a destek için katılmıştı

Yarışmaya 2014 yılında Kenan Işık'ın rahatsızlığı sebebiyle destek olmak adına konuk olarak katılan ve bir bölümlüğüne sunucu koltuğuna oturan Prof. İlber Ortaylı'nın görüntüleri paylaşıldı. Usta tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bu görüntüleri vefatı dolayısıyla izleyiciyi duygulandırdı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Milyoner'e katıldığı görüntüler

#kim milyoner olmak ister
#Yarışma programı
#Prof. Dr. İlber Ortaylı
#Kim milyoner olmak ister ilber ortaylı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

