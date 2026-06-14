Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 Haziran 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Beştepe’de yapılacak toplantıda ABD-İran hattındaki diplomatik temaslar, 7-8 Temmuz Ankara NATO Zirvesi hazırlıkları, Gazze’deki insani kriz, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, “Terörsüz Türkiye” süreci ve ekonomi gündeminin ele alınması bekleniyor. Kabine Toplantısı’nın saati, gündem maddeleri ve açıklanacak kararlar toplantının ardından netleşecek.
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 Haziran Pazartesi günü Beştepe’de yapılacak. Toplantıda ABD-İran hattındaki diplomatik girişimler, Ankara’daki NATO Zirvesi hazırlıkları, Gazze, Doğu Akdeniz ve “Terörsüz Türkiye” süreci ele alınacak.
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 Haziran 2026 Pazartesi günü Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
Beştepe’de yapılacak toplantının öğleden sonra başlaması bekleniyor. Toplantının kesin başlangıç saati ise henüz açıklanmadı.
Kabine gündeminde hangi konular var?
Kabine Toplantısı’nda Türkiye’nin iç ve dış politika gündemi ile bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. Toplantının öne çıkan başlıklarından birini, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler oluşturacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde yürütülen diplomatik temaslarda gelinen son durumun Kabine üyeleriyle değerlendirilmesi bekleniyor.
- ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler
- Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları
- Orta Doğu’daki son gelişmeler
- Gazze’deki insani kriz
- Doğu Akdeniz’deki gelişmeler
- “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar
- Türkiye’nin iç politika ve ekonomi gündemi
NATO Zirvesi hazırlıkları değerlendirilecek
Ankara’nın 7-8 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi için yürütülen hazırlıkların da Kabine gündeminde yer alması bekleniyor.
Zirve öncesindeki diplomatik ve organizasyonel çalışmalar ile Türkiye’nin toplantı kapsamında ele alacağı başlıklar değerlendirilecek.
Kararlar toplantının ardından açıklanacak
Kabine Toplantısı’nda ele alınan konulara ve alınan kararlara ilişkin açıklamanın toplantının ardından yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı sonrasında gerçekleştireceği millete sesleniş konuşmasında Kabine gündemine ve alınan kararlara ilişkin bilgi vermesi öngörülüyor.