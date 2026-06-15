Ankara TOKİ kurasız konut satışı olan yerler: TOKİ Ankara’da açık satışı yapılan konutlar hangi ilçede var?

TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konut için açık satış kampanyası başladı. TOKİ kurasız konut başvuruları 15 Haziran - 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Fiyatlar 2,1 milyon TL’den ve taksitlerin 18 bin TL’den başlayacak. TOKİ 20 bin kurasız konut projesi kapsımında Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak. kurasız satış yöntemi TOKİ Ankara konut fiyatları ne kadar, 2+1 ve 3+1 daire kaç liradan başlayacak? İşte detaylar.

1 /12 TOKİ, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kurasız satış yöntemiyle vatandaşların erişimine açıldı. Açık satış modeliyle hayata geçirilecek projede konutlar, başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlara kura beklemeden sunulacak. 2,1 milyon TL’den başlayan fiyatlar ve 18 bin TL’den başlayan taksit seçenekleriyle duyurulan kampanya, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Başvuruların 15 Haziran–17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden alınması bekleniyor. İşte TOKİ 20 bin kurasız konut projesi Ankara konut yerleri ile 2+1 ve 3+1 daire fiyatları. İşte detaylar.

2 /12 TOKİ 20 bin kurasız konut projesi Ankara konut yerleri

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6 /12 TOKİ açık satış Ankara konutları ne zaman teslim edilecek?

7 /12 TOKİ 20 bin kurasız konut kampanyası Ankara’da 2+1 ve 3+1 daire fiyatları ne kadar? Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

8 /12 TOKİ kurasız açık satış konut fiyatları ne kadar? Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

9 /12 TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı kampanyasından kimler faydalanabilecek? 18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı? Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak. TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ikametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu? İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek. TOKİ kurasız açık satış konut kampanyasında gelir koşulu var mı? Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.



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