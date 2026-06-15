Emekli zammında kritik eşik aşıldı: Maaşı 20 bin TL olan emekli temmuzda ne kadar alacak? Zam oranında yüzde 18 detayı

Temmuz 2026 emekli zammı ne kadar olabilir?





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak yer aldı.





Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranının yüzde 18,19’a ulaşması bekleniyor. Ancak bu oran henüz kesinleşmedi ve haziran ayı enflasyon verisine göre değişebilecek.





Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7’lik toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birlikte uygulanması sonucunda toplam artışın yüzde 13,93 olabileceği hesaplanıyor.





Öngörülerin gerçekleşmesi halinde tahmini artış oranları şöyle olacak:



