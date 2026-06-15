TOKİ’den kurasız alınan konutlar kiraya verilebilir mi?

64 ilde 20 bin konut kurasız satışa sunuluyor. TOKİ’nin, vatandaşları ev sahibi yapacak yeni açık satış kampanyasında satışlar bugün başladı. Satışlar, Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri aracılığıyla yapılacak. Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Konutta oturma zorunluluğu var mı? Kurasız olarak alınan TOKİ konutları kiraya verilebilir mi? sorusunun cevabı da merak ediliyor. Oturma zorunluluğu yok. Kampanyadan yararlanarak konut alan vatandaşlar konutları kiraya verebilecek. Peki Devir yasağı var mı, tapuyu aldıktan sonra satabilir miyim? İşte detaylar.

1 /9 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 64 ilde hayata geçirilen dev konut hamlesinde beklenen gün geldi ve 20 bin konutun kurasız açık satış başvuruları bugün itibarıyla resmen başladı. Vatandaşların bütçesini zorlamamak adına başvuru bedeli alınmaksızın doğrudan satış yöntemiyle sunulan bu projeler için işlemler, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin yetkili şubeleri aracılığıyla yürütülecek. Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek. Peki TOKİ 20 bin kurasız konutlar kiraya verilebilir mi? Devir yasağı var mı, tapuyu aldıktan sonra satabilir miyim? İşte detaylar.

2 /9 TOKİ 20 bin kurasız konutlar kiraya verilebilir mi, konutta oturma zorunluluğu var mı? Kiraya verilebilir mi? Kampanya kapsamında ikamet şartı aranmıyor. Oturma zorunluluğu yok. Kampanyadan yararlanarak konut alan vatandaşlar konutları kiraya verebilecek. TOKİ konut tapusu alındıktan sonra daire satılabilir mi? Evet satılabilir.

3 /9 TOKİ kurasız açık satışta konutlar devredilir mi, yasak var mı? Evet devir yasağı var, kampanya kapsamında borç bitene kadar devir ve satış yasağı bulunuyor. Sözleşme imzalayan hak sahipleri, borçlarını tamamen kapatıp mülkiyet tapusunu alana kadar evi başka birine devredemez veya satamaz.

4 /9 TOKİ açık satış kampanyası başvuru şartları neler? Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip, peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.

5 /9 TOKİ 20 bin konut açık satış kampanyasında ödeme planı nasıl? Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkanı kadar sunulacak.

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