Dünya Kupası'nda ikinci randevu! Türkiye - Paraguay maçı nerede oynanacak?

Türkiye Dünya Kupası 2. maçı için tarih belli oldu! Grubun ilk maçında Avustralya karşısında aldığı şanssız mağlubiyetle turnuvaya başlayan "Bizim Çocuklar", gruptan çıkma şansını korumak ve kaderini belirlemek adına çok kritik bir viraja girmek üzere. Ay-yıldızlı ekibimizin turnuvadaki ikinci sınavı olan Güney Amerika temsilcisi Paraguay karşılaşması öncesinde nefesler tutuldu. Türkiye - Paraguay maçı nerede oynanacak? İşte maçın ayrıntılarına ilişkin detaylar.

1 /5 Türkiye - Paraguay maçı milyonlarca futbolsever tarafından bekleniyor. Kuzey Amerika kıtasının ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken, D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız ikinci grup maçında Paraguay ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

2 /5 TÜRKİYE - PARAGUAY DÜNYA KUPASI MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN? Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımızın Paraguay ile oynayacağı müsabaka 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. Hafta sonuna denk gelen bu dev randevu, ay-yıldızlı ekibimizin gruptaki puan durumunu ve gruptan çıkma şansını doğrudan şekillendirecek önemde bulunuyor.

3 /5 TÜRKİYE- PARAGUAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye- Paraguay maçı Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Clara şehrindeki ünlü Levi's Stadyumu'nda oynanacak.

4 /5 MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? Bizim Çocuklar'ın Paraguay karşısında vereceği bu kritik şampiyonluk mücadelesi, TRT 1 ekranlarından tamamen canlı, şifresiz ve HD kalitesinde futbolseverlerle buluşacak.