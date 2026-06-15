Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte meb.gov.tr LGS sonuç sorgulama ekranı

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte meb.gov.tr LGS sonuç sorgulama ekranı

Tuğba Güner
09:4715/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

LGS 2026 sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınav maratonunu geride bırakan milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini koruyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için sonuç tarihini duyurdu. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte meb.gov.tr LGS sonuç sorgulama ekranı.

Milyonlarca öğrencinin aylar süren emeğinin sonucunu alacağı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) maratonu tamamlandı. Sınavın hemen ardından öğrenciler ve veliler için en az sınavın kendisi kadar stratejik olan bekleyiş ve tercih süreci başladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB 2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi sınav takvimine göre, 2026 LGS sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyunun erişimine açılacak.

LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLECEK?


Öğrenciler sonuçlarını MEB’in resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

LGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS SORU - CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

İki oturum hâlinde uygulanan sınavın birinci oturumunda öğrenciler; Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan sözel alanda toplam 50 soru yanıtladı.


İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltildi.


Sözel Bölüm Kitapçığı için TIKLAYINIZ


Sayısal Bölüm Kitapçığı için TIKLAYINIZ

#lgs
#meb
#liseye geçiş sınavı
#LGS sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurasız açık satış başvurusu farklı ilden yapılabilir mi? İkametgâh şartı var mı? TOKİ başvuru şartları