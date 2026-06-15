LGS 2026 sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınav maratonunu geride bırakan milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini koruyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için sonuç tarihini duyurdu. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte meb.gov.tr LGS sonuç sorgulama ekranı.
Milyonlarca öğrencinin aylar süren emeğinin sonucunu alacağı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) maratonu tamamlandı. Sınavın hemen ardından öğrenciler ve veliler için en az sınavın kendisi kadar stratejik olan bekleyiş ve tercih süreci başladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB 2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi sınav takvimine göre, 2026 LGS sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyunun erişimine açılacak.
LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLECEK?
Öğrenciler sonuçlarını MEB’in resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.
LGS SORU - CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
İki oturum hâlinde uygulanan sınavın birinci oturumunda öğrenciler; Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan sözel alanda toplam 50 soru yanıtladı.
İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltildi.
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