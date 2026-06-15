TOKİ 20 bin konut başvuruları 15 Haziran 2026 itibarıyla başlıyor. 64 ilde kurasız ve başvuru önceliğine göre satışa sunulan konutlarda fiyatlar 2,1 milyon TL’den, aylık taksitler ise yaklaşık 18 bin TL’den başlıyor. Peki TOKİ başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl olacak, hangi illerde kaç konut satılacak ve başvurular ne zaman sona erecek? İşte TOKİ'nin kurasız konut satışına yönelik merak edilen tüm detaylar...
TOKİ 20 bin konut başvuruları, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü başladı. Kurasız ve başvuru önceliğine göre yürütülecek satışlarda peşin ödeme, indirimli fiyat ve 72 aya varan vade seçenekleri sunulacak.
TOKİ 20 bin konut başvuruları başladı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde gerçekleştireceği açık konut satışları için başvuru süreci 15 Haziran 2026 Pazartesi günü başlıyor. Başvurular, 17 Temmuz 2026 tarihine kadar Halkbank ve Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden yapılabilecek.
Kura düzenlenmeyecek kampanyada vatandaşlar, başvuru önceliğine göre konut seçme ve satın alma hakkına sahip olacak. İl bazında açıklanan kontenjanların toplamı 19 bin 17 konuta ulaşırken kampanya kamuoyuna yaklaşık 20 bin konutluk satış olarak duyuruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı bilgilere göre konut fiyatları 2,1 milyon TL’den, aylık taksitler ise yaklaşık 18 bin TL’den başlayacak. Kesin satış fiyatları, daire büyüklükleri ve ödeme tutarları projeye göre değişecek.
TOKİ konutları nasıl satın alınacak?
Açık satış yöntemi kapsamında konutlar kura çekilmeden, başvuru sırasına göre satışa sunulacak. Satış işlemleri proje bazında yetkilendirilen Halkbank veya Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yürütülecek.
Başvuruda bulunacak vatandaşların tercih edebileceği ödeme seçenekleri şöyle:
Konut bedelinin tamamını peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.
Yüzde 50 peşinat ödeyenlere yüzde 8 indirim ve 72 ay vade seçeneği sunulacak.
Yüzde 50 peşinatlı 60 ay vade seçeneğinde, peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan yarısı ise 30 Haziran 2027’ye kadar ödenecek.
İlk taksit, gayrimenkul satış sözleşmesinin imzalandığı ayı takip eden ayda yatırılacak. Taksitlerdeki ilk dönemsel artış Ocak 2027’de uygulanacak.
Taksitler yılda iki kez artırılacak
Kalan borç ve aylık taksit tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında güncellenecek. Artış hesaplanırken önceki altı aylık dönemdeki memur maaş artış oranı esas alınacak ancak artış, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı tüketici enflasyonu oranını geçemeyecek.
Satış sırasında peşinat bedeli üzerinden binde 5 oranında banka komisyonu alınacak. Banka komisyonu üzerinden ayrıca yüzde 5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tahsil edilecek.
Banka komisyonu ve vergi kesintisi, sonraki taksit ödemelerinde de taksit tutarı üzerinden uygulanacak.
TOKİ başvuru şartları neler?
TOKİ’nin yayımladığı ön bilgilendirme formuna göre başvuru sahiplerinde şu koşullar aranacak:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak.
- Başvuru sahibinin ve eşinin Türkiye sınırları içinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması.
- Başvuru sahibinin ve eşinin daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması.
- Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satın alınması.
Aynı hane adına birden fazla konut satın alındığının belirlenmesi durumunda satış sözleşmeleri geçersiz sayılacak. Aranan koşulların karşılanmadığının sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme, ayrıca bir ihtar yapılmasına gerek kalmadan feshedilecek.
Yayımlanan ön bilgilendirme formunda ayrıca bir gelir sınırı veya ikamet koşulu belirtilmedi. Projelere özel ek koşulların bulunup bulunmadığı ise satış listelerinden kontrol edilecek.
Cayma ve devir hakkı nasıl uygulanacak?
Konut alıcısı, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayabilecek.
Alıcılar ayrıca konutun fiilî tesliminden önce, teslim süresi içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahip olacak. Satış sözleşmesinden doğan haklar ise konutun tesliminden bir yıl sonra üçüncü kişilere devredilebilecek.
Konutların teslim süresi ne kadar?
Teslime hazır projelerde konut teslim işlemleri, satış tarihinden 15 gün sonra gerçekleştirilecek. Henüz teslim aşamasına gelmemiş projelerde ise teslim süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 48 ay olacak.
Anahtar tesliminde geçerli oran üzerinden Katma Değer Vergisi tahsil edilecek. KDV oranı yüzde 1 olan projelerde vergi peşin alınacak, yüzde 10 olan projelerde ise teslimden sonraki vadelere dağıtılabilecek.
Peşin satın alınan konutların KDV’si de peşin ödenecek. Alıcılar, anahtar tesliminin yapıldığı veya teslim bildirimindeki sürenin başladığı aydan itibaren aidat ve ortak alan giderlerinden sorumlu olacak.
TOKİ konutları hangi illerde satışa sunuldu?
Açıklanan il bazlı kontenjanlara göre 64 ilde toplam 19 bin 17 konut açık satış kapsamına alındı:
Afyonkarahisar 395, Ağrı 118, Aksaray 219, Amasya 68, Ankara 2 bin 62, Antalya 46, Ardahan 14, Artvin 30, Aydın 310, Balıkesir 213, Batman 588, Bayburt 172, Bilecik 206, Bingöl 88, Bitlis 262, Burdur 269.
Bursa 2 bin 190, Çanakkale 108, Çankırı 83, Çorum 157, Denizli 319, Düzce 130, Edirne 127, Elazığ 61, Erzincan 37, Erzurum 21, Eskişehir 565, Gaziantep 7, Giresun 38, Gümüşhane 44, Hakkâri 86, Hatay 1.238.
Isparta 176, İzmir 306, Kahramanmaraş 1.073, Karabük 127, Karaman 120, Kars 48, Kastamonu 28, Kayseri 104, Kırıkkale 85, Kırklareli 139, Kırşehir 220, Kocaeli 433, Konya 998, Kütahya 127, Malatya 1.000, Manisa 115.
Mardin 452, Mersin 272, Muğla 97, Muş 147, Nevşehir 317, Rize 5, Sakarya 20, Samsun 684, Siirt 294, Sivas 203, Şırnak 275, Tekirdağ 424, Tokat 61, Van 161, Yozgat 216 ve Zonguldak 19.
En fazla konutun satışa çıkarıldığı iller Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Konya oldu. Projeye özel satış fiyatları, dairelerin brüt ve net büyüklükleri, yetkili banka ve teslim tarihleri TOKİ’nin proje listelerinde yer alacak.
Başvurular 17 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Vatandaşlar satışa sunulan konutların fiyat ve koşullarını TOKİ’nin resmî internet sitesi ile yetkili banka şubelerinden öğrenebilecek.