TOKİ 20 bin konut başvuruları başladı





Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde gerçekleştireceği açık konut satışları için başvuru süreci 15 Haziran 2026 Pazartesi günü başlıyor. Başvurular, 17 Temmuz 2026 tarihine kadar Halkbank ve Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden yapılabilecek.





Kura düzenlenmeyecek kampanyada vatandaşlar, başvuru önceliğine göre konut seçme ve satın alma hakkına sahip olacak. İl bazında açıklanan kontenjanların toplamı 19 bin 17 konuta ulaşırken kampanya kamuoyuna yaklaşık 20 bin konutluk satış olarak duyuruldu.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı bilgilere göre konut fiyatları 2,1 milyon TL’den, aylık taksitler ise yaklaşık 18 bin TL’den başlayacak. Kesin satış fiyatları, daire büyüklükleri ve ödeme tutarları projeye göre değişecek.