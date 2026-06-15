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Ece İrtem öldü mü, neden öldü? Ece İrtem kimdir, kaç yaşındaydı? Dizi ve filmleri neler, hangi dizilerde oynadı?

Ece İrtem öldü mü, neden öldü? Ece İrtem kimdir, kaç yaşındaydı? Dizi ve filmleri neler, hangi dizilerde oynadı?

15:1915/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Ünlü oyuncu Ece İrtem’den üzücü haber geldi. 35 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenilirken, ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

Sanat dünyasından acı haber geldi. Genç oyuncu Ece İrtem’in 35 yaşında yaşamını yitirdiği, ilk belirlemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı.

ECE İRTEM KİMDİR, NEDEN VEFAT ETTİ?

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle ünlenen Ece İrtem'in vefat haberi sosyal medyanın gündemine yerleşti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem 14 Haziran 1991 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. . Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.

ECE İRTEM OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

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