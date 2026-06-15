Vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen TOKİ’nin yeni kampanyası için başvurular bugün başladı. 64 ilde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuluyor. Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. Daha önce TOKİ'den ev alanlar başvuru yapabilir mi? İşte detaylar. İşte TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konut açık satış kampanyasında başvuru şartları.
Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde, yaklaşık 20 bin konut bugün satışa sunulacak. Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konut açık satış kampanyasında başvuru şartları da merak konusu oldu.
Daha önce TOKİ'den ev alanlar tekrar başvuru yapabilir mi?
Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, TOKİ’nin yeni konut satış kampanyasına ilişkin merak edilen detayları paylaştı. Kampanyanın önemli şartlarından birinin de daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak olduğunu belirten Selvi, satışların kura ile değil başvuru önceliğine göre yapılacağını vurguladı: “Daha önce TOKİ’den herhangi bir şekilde konut almış olmama şartı bulunuyor. Ayrıca satışlar kura yöntemiyle değil, başvuru sırasına göre gerçekleştirilecek.”
TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konut açık satış kampanyasında başvuru şartları
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, satış sürecini, Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek.
Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip, peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.