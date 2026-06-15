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TOKİ açık satış kampanyası 2026 başvuru ekranı! TOKİ 20 Bin Konut Satışı Hangi İllerde Yapılacak?

TOKİ açık satış kampanyası 2026 başvuru ekranı! TOKİ 20 Bin Konut Satışı Hangi İllerde Yapılacak?

10:5515/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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TOKİ’nin merakla beklenen kurasız konut satış kampanyasında başvuru süreci resmen başladı. Türkiye genelinde 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle satışa sunulacağı kampanya, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kura şartının bulunmadığı projede başvuru koşulları, ödeme seçenekleri ve satış takvimi netleşti.

TOKİ'nin 64 ilde hayata geçirdiği 20 bin konutluk kurasız satış kampanyasında başvurular başladı. Açık satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kampanya kapsamında vatandaşlar kura beklemeden başvuru yapabilecek. Peşin ödeme ve yüksek peşinat seçeneklerinde sunulan indirimler ise ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

TOKİ KURASIZ 20 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI 2026 VAR MI?

TOKİ açık satış kampanyası başvuru süreci için herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. Başvuru şartları, daire tipleri, ödeme planı ve diğer detaylar toki.gov.tr adresinden görüntülenebiliyor. İllere göre satışa sunulacak evlerin fiyat listesi de benzer şekilde internet üzerinden görüntülenebilecek. TOKİ açık satış kampanyası başvuru süresi Halkbankası veya Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar, konutları belirledikten sonra şubeler üzerinden işlem yapabilir.

TOKİ 20 BİN KONUT SATIŞI ÖDEME SEÇENEKLERİ

2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 indirim yapıyoruz ve 72 ay vade yapıyoruz. Peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz.

1. Peşin Alımlarda %25 İndirim

Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.

2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade

%50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.

3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade

Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.

TOKİ 20 BİN SATILIK KONUTLAR NEREDE, ŞARTLARI NELER?

En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya’da (1000) satışa sunulacak.

İşte TOKİ'nin il ve mahalle bazında proje alanları...

Afyonkarahisar: 395

Ağrı: 118

Aksaray: 219

Amasya: 68

Ankara: 2.062

Antalya: 46

Ardahan: 14

Artvin: 30

Aydın: 310

Balıkesir: 213

Batman: 588

Bayburt: 172

Bilecik: 206

Bingöl: 88

Bitlis: 262

Burdur: 269

Bursa: 2.190

Çanakkale: 108

Çankırı: 83

Çorum: 157

Denizli: 319

Düzce: 130

Edirne: 127

Erzincan: 37

Erzurum: 21

Eskişehir: 565

Giresun: 38

Gümüşhane: 44

Hakkari: 86

Isparta: 176

İzmir: 306

Karabük: 127

Karaman: 120

Kars: 48

Kastamonu: 28

Kayseri: 104

Kırıkkale: 85

Kırklareli: 139

Kırşehir: 220

Kocaeli: 433

Konya: 998

Kütahya: 127

Manisa: 115

Mardin: 452

Mersin: 272

Muğla: 97

Muş: 147

Nevşehir: 317

Rize: 5

Sakarya: 20

Samsun: 684

Siirt: 294

Sivas: 203

Şırnak: 275

Tekirdağ: 424

Tokat: 61

Van: 161

Yozgat: 216

Zonguldak: 19

Elazığ: 61

Gaziantep: 7

Hatay: 1.238

Kahramanmaraş: 1.073

Malatya: 1.000

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların bazı temel şartları taşıması gerekiyor:

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Ev sahibi olmayan vatandaşlar arasında yer almak

TOKİ KURASIZ 20 BİN SATILIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Konut fiyatları ilin konumu ve daire büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

TOKİ 2+1 konut fiyatları

2,1 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Aylık taksitler yaklaşık 18 bin TL seviyesinden başlayacak.

Peşin satış fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında değişecek.

3+1 Konut Fiyatları

2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında satışa sunulacak.

Bazı illerde fiyatlar 3,3 milyon TL seviyesinden başlayacak.

Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek. Konut satış fiyatları il ve konut büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

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