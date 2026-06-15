TOKİ açık satış kampanyası 2026 başvuru ekranı! TOKİ 20 Bin Konut Satışı Hangi İllerde Yapılacak?

TOKİ’nin merakla beklenen kurasız konut satış kampanyasında başvuru süreci resmen başladı. Türkiye genelinde 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle satışa sunulacağı kampanya, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kura şartının bulunmadığı projede başvuru koşulları, ödeme seçenekleri ve satış takvimi netleşti.
TOKİ'nin 64 ilde hayata geçirdiği 20 bin konutluk kurasız satış kampanyasında başvurular başladı. Açık satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kampanya kapsamında vatandaşlar kura beklemeden başvuru yapabilecek. Peşin ödeme ve yüksek peşinat seçeneklerinde sunulan indirimler ise ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.
TOKİ KURASIZ 20 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI 2026 VAR MI?
TOKİ açık satış kampanyası başvuru süreci için herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. Başvuru şartları, daire tipleri, ödeme planı ve diğer detaylar toki.gov.tr adresinden görüntülenebiliyor. İllere göre satışa sunulacak evlerin fiyat listesi de benzer şekilde internet üzerinden görüntülenebilecek. TOKİ açık satış kampanyası başvuru süresi Halkbankası veya Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar, konutları belirledikten sonra şubeler üzerinden işlem yapabilir.
TOKİ 20 BİN KONUT SATIŞI ÖDEME SEÇENEKLERİ
2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 indirim yapıyoruz ve 72 ay vade yapıyoruz. Peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz.
1. Peşin Alımlarda %25 İndirim
Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.
2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade
%50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.
3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade
Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.
TOKİ 20 BİN SATILIK KONUTLAR NEREDE, ŞARTLARI NELER?
En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya’da (1000) satışa sunulacak.
İşte TOKİ'nin il ve mahalle bazında proje alanları...
Afyonkarahisar: 395
Ağrı: 118
Aksaray: 219
Amasya: 68
Ankara: 2.062
Antalya: 46
Ardahan: 14
Artvin: 30
Aydın: 310
Balıkesir: 213
Batman: 588
Bayburt: 172
Bilecik: 206
Bingöl: 88
Bitlis: 262
Burdur: 269
Bursa: 2.190
Çanakkale: 108
Çankırı: 83
Çorum: 157
Denizli: 319
Düzce: 130
Edirne: 127
Erzincan: 37
Erzurum: 21
Eskişehir: 565
Giresun: 38
Gümüşhane: 44
Hakkari: 86
Isparta: 176
İzmir: 306
Karabük: 127
Karaman: 120
Kars: 48
Kastamonu: 28
Kayseri: 104
Kırıkkale: 85
Kırklareli: 139
Kırşehir: 220
Kocaeli: 433
Konya: 998
Kütahya: 127
Manisa: 115
Mardin: 452
Mersin: 272
Muğla: 97
Muş: 147
Nevşehir: 317
Rize: 5
Sakarya: 20
Samsun: 684
Siirt: 294
Sivas: 203
Şırnak: 275
Tekirdağ: 424
Tokat: 61
Van: 161
Yozgat: 216
Zonguldak: 19
Elazığ: 61
Gaziantep: 7
Hatay: 1.238
Kahramanmaraş: 1.073
Malatya: 1.000
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların bazı temel şartları taşıması gerekiyor:
-18 yaşını doldurmuş olmak
-Kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Ev sahibi olmayan vatandaşlar arasında yer almak
TOKİ KURASIZ 20 BİN SATILIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?
Konut fiyatları ilin konumu ve daire büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.
TOKİ 2+1 konut fiyatları
2,1 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Aylık taksitler yaklaşık 18 bin TL seviyesinden başlayacak.
Peşin satış fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında değişecek.
3+1 Konut Fiyatları
2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında satışa sunulacak.
Bazı illerde fiyatlar 3,3 milyon TL seviyesinden başlayacak.
Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek. Konut satış fiyatları il ve konut büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.