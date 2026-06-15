TOKİ açık satış kampanyası 2026 başvuru ekranı! TOKİ 20 Bin Konut Satışı Hangi İllerde Yapılacak?

TOKİ KURASIZ 20 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI 2026 VAR MI?

TOKİ açık satış kampanyası başvuru süreci için herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. Başvuru şartları, daire tipleri, ödeme planı ve diğer detaylar toki.gov.tr adresinden görüntülenebiliyor. İllere göre satışa sunulacak evlerin fiyat listesi de benzer şekilde internet üzerinden görüntülenebilecek. TOKİ açık satış kampanyası başvuru süresi Halkbankası veya Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar, konutları belirledikten sonra şubeler üzerinden işlem yapabilir.