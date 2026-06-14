Muharrem ayı ne zaman başlayacak? 2026 Diyanet takvimine göre Aşure Günü hangi tarihte? İşte tarihler

Muharrem ayının İslamiyet’teki yeri





Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163])





Muharrem ayı, İslam geleneğinde “haram aylar” arasında kabul edilen dönemlerden biri olarak biliniyor. Dini kaynaklarda bu ay, “Şehrullah” yani “Allah’ın ayı” şeklinde de anılıyor.





Bu ay, ibadet ve dua yönüyle önem taşırken, Kerbela hadisesi nedeniyle aynı zamanda hüzünle de anılıyor. Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela’da şehit edilmesi, Muharrem ayının İslam dünyasındaki en önemli tarihsel başlıklarından biri olarak kabul ediliyor.