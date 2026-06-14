Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki ikinci maçı ne zaman? Türkiye Paraguay maçı hangi gün? Milli maçın yayın ve saat bilgileri

Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Paraguay ile karşılaşacak. California’nın Santa Clara kentindeki Levi’s Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye saatiyle 06.00’da başlayacak mücadele, TRT 1 ile Tabii üzerinden canlı ve şifresiz yayımlanacak; maçın yayın bilgileri ve D Grubu puan durumu haberimizde.
Türkiye Paraguay maçı, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü ABD’nin California eyaletindeki Levi’s Stadyumu’nda oynanacak. Saat 06.00’da başlayacak karşılaşma, TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı ve şifresiz yayımlanacak.
Türkiye Paraguay maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. Santa Clara kentindeki Levi’s Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 06.00’da başlayacak.
Gruptaki ilk maçlarını kaybeden Türkiye ve Paraguay için karşılaşma, puan tablosundaki konumları açısından önem taşıyor. Ay-yıldızlı ekip, ikinci grup maçında turnuvadaki ilk puanlarını almayı hedefleyecek.
Maçın yayın bilgileri
Türkiye-Paraguay karşılaşmasının programı şöyle:
- Tarih: 20 Haziran 2026 Cumartesi
- Saat: 06.00
- Stadyum: Levi’s Stadyumu
- Şehir: Santa Clara, California
- Yayın: TRT 1 ve Tabii
Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından ve TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden canlı ve şifresiz yayımlanacak. Maç öncesi özel yayınlar ile karşılaşma sonrasındaki değerlendirmeler de TRT’nin spor kanallarında izleyicilerle buluşacak.
D Grubu’nda puan durumu
İlk karşılaşmaların ardından ABD, averajla D Grubu’nun ilk sırasında bulunuyor. Avustralya da üç puanla ikinci sırada yer alırken Türkiye ve Paraguay henüz puanla tanışamadı.
ABD: 1 maç, 1 galibiyet, 4 gol, 1 yenilen gol, +3 averaj, 3 puan
Avustralya: 1 maç, 1 galibiyet, 2 gol, 0 yenilen gol, +2 averaj, 3 puan
Türkiye: 1 maç, 1 mağlubiyet, 0 gol, 2 yenilen gol, -2 averaj, 0 puan
Paraguay: 1 maç, 1 mağlubiyet, 1 gol, 4 yenilen gol, -3 averaj, 0 puan
Türkiye ile Paraguay arasındaki karşılaşmanın ardından D Grubu’ndaki puan durumu ve takımların turnuvadaki yol haritası yeniden şekillenecek.