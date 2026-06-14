ALES/2 başvuruları için geri sayım sürerken adaylar, “ALES başvuruları ne zaman bitiyor, ALES/2 ne zaman yapılacak ve başvuru ücreti ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. ÖSYM’nin güncel takvimine göre 10 Haziran’da başlayan 2026-ALES/2 başvuruları 18 Haziran’da sona erecek, sınav ise tarih değişikliğinin ardından 2 Ağustos 2026’da uygulanacak. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek ve 1.200 TL sınav ücretini belirtilen ödeme kanallarından yatırabilecek. İşte ALES/2 başvuru ekranı, yeni sınav tarihi, ücret bilgisi ve adayların uyması gereken kurallar…
ALES/2 başvuruları 18 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. ÖSYM tarafından 26 Temmuz’dan 2 Ağustos’a ertelenen sınav için adaylar, başvurularını AİS veya ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden tamamlayabilecek.
ALES/2 başvuruları ne zaman bitiyor?
ALES/2 başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Haziran 2026 tarihinde başlatıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na katılmak isteyen adayların başvuru işlemlerini 18 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
Sınav, ÖSYM’nin daha önce açıkladığı takvimde 26 Temmuz 2026 tarihinde yer alıyordu. Ancak Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ALES/2’nin tarihi değiştirildi.
ALES/2 başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar, ALES/2 başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bireysel başvurular ise ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.
Başvuru sürecinde kullanılabilecek kanallar şöyle:
- ÖSYM Başvuru Merkezleri
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi
- ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
Sınava ilişkin başvuru şartları ve ayrıntılı bilgiler, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-ALES/2 Başvuru Kılavuzu’nda bulunuyor. Adayların başvuru işlemlerinden önce kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.
ALES/2 başvuru ücreti ne kadar?
2026-ALES/2 sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Adaylar ödemelerini ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi’nin yanı sıra anlaşmalı bankaların belirlenen kanalları üzerinden yapabilecek.
Sınav ücretinin yatırılabileceği bankalar ve ödeme yöntemleri şöyle:
- Akbank: Şube, ATM ve internet bankacılığı
- Albaraka Türk Katılım Bankası: Şube, ATM ve internet bankacılığı
- QNB: Şube, ATM ve mobil bankacılık
- Kuveyt Türk Katılım Bankası: Şube, ATM ve internet bankacılığı
- Halkbank: Şube, ATM ve internet bankacılığı
- ING: Şube ve internet bankacılığı
- İş Bankası: Şube, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
- Vakıf Katılım Bankası: Şube, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
- Yapı Kredi: Mobil bankacılık
- Ziraat Bankası: İnternet ve mobil bankacılık
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi
Ziraat Bankası üzerinden yapılacak ödemeler yalnızca internet veya mobil bankacılık aracılığıyla gerçekleştirilebilecek; şube ve ATM’lerden ödeme kabul edilmeyecek. Bazı bankaların ödeme kanallarında KKTC’den başvuran adaylar ile MERNİS kaydı bulunmayan adaylara yönelik sınırlamalar uygulanabilecek.
ALES/2 ne zaman yapılacak?
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikinci oturumu, 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.
ALES/2 için öne çıkan tarihler ve bilgiler şöyle:
- Başvuruların başlangıcı: 10 Haziran 2026
- Başvuruların sona ermesi: 18 Haziran 2026
- Sınav tarihi: 2 Ağustos 2026
- Sınav ücreti: 1.200 TL
Sınavın geçerli sayılması için hangi kurallara uyulmalı?
Adayların cevap kâğıtlarının değerlendirmeye alınabilmesi için ÖSYM tarafından belirlenen sınav kurallarına eksiksiz şekilde uyması gerekiyor.
Sınavın geçerli sayılması için adayların:
- Atandıkları salon ve sırada sınava girmesi,
- Sınava Giriş Belgesi’ni sınav başlamadan önce görevlilere teslim etmesi,
- Kopya çekmemesi veya kopya çekilmesine yardım etmemesi,
- Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili bölümüne işaretlemesi,
- T.C. kimlik numarası ile soru kitapçığı numarasını doğru yazıp kodlaması,
- Soru kitapçığı ve cevap kâğıdındaki bilgileri eksiksiz doldurması,
- Soruları yalnızca cevaplama süresi başladıktan sonra okumaya başlaması,
- Süre sona erdikten sonra soruları okumaya veya işaretleme yapmaya devam etmemesi,
- Soru kitapçığı ile cevap kâğıdını sınav sonunda eksiksiz teslim etmesi,
- Salon kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması gerekiyor.
Kurallara uymadığı belirlenen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde sınava alınan adayların durumu da sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek değerlendirilecek.
Sınav tutanağında kayıt bulunmaması, kamera görüntülerinde tespit edilen kural dışı davranışlar nedeniyle sınavın geçersiz sayılmasına engel oluşturmayacak. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali bulunduğu durumlarda da kamera kayıtları esas alınacak ve ilgili görevliler hakkında mevzuat kapsamında işlem yapılabilecek.