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Dünya Kupası’nda kritik randevu: Hollanda - Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte İlk 11'ler

Dünya Kupası’nda kritik randevu: Hollanda - Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte İlk 11'ler

22:4714/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
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Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda oynanacak Hollanda - Japonya karşılaşmasının tarihi, başlama saati, TRT 1 canlı yayın bilgileri ve maça ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar belli oldu.

Hollanda - Japonya maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda 14 Haziran Pazar günü oynanacak. Saat 23.00’te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.

Hollanda - Japonya maçı ne zaman?


2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda Hollanda ile Japonya karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin beklediği mücadele, 14 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak.


Karşılaşmada iki takım, Dünya Kupası grup etabına galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak.


Hollanda - Japonya maçı saat kaçta?


Hollanda - Japonya maçı, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.


Karşılaşmanın temel yayın bilgileri şöyle:


Maç: Hollanda - Japonya

Organizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası

Grup: F Grubu

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

Saat: 23.00

Hollanda - Japonya maçı hangi kanalda?


Hollanda ile Japonya arasındaki Dünya Kupası karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.


Mücadele, TRT’nin dijital yayın platformu üzerinden de çevrim içi olarak takip edilebilecek.


Canlı yayın saat 23.00’te başlayacak


2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’ndaki Hollanda - Japonya maçı, 14 Haziran Pazar günü saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayını TRT 1’den futbolseverlerle buluşacak.

Hollanda ilk 11’i


Bart Verbruggen

Virgil van Dijk

Jan Paul van Hecke

Ryan Gravenberch

Cody Gakpo

Tijjani Reijnders

Micky van de Ven

Donyell Malen

Frenkie de Jong

Denzel Dumfries

Crysencio Summerville

Japonya ilk 11’i


Zion Suzuki

Shogo Taniguchi

Takefusa Kubo

Ritsu Doan

Daizen Maeda

Keito Nakamura

Daichi Kamada

Tsuyoshi Watanabe

Ayase Ueda

Hiroki Ito

Kaishu Sano

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