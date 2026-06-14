Dünya Kupası’nda kritik randevu: Hollanda - Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte İlk 11'ler

Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda oynanacak Hollanda - Japonya karşılaşmasının tarihi, başlama saati, TRT 1 canlı yayın bilgileri ve maça ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar belli oldu.
Hollanda - Japonya maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda 14 Haziran Pazar günü oynanacak. Saat 23.00’te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.
Hollanda - Japonya maçı ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda Hollanda ile Japonya karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin beklediği mücadele, 14 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak.
Karşılaşmada iki takım, Dünya Kupası grup etabına galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak.
Hollanda - Japonya maçı saat kaçta?
Hollanda - Japonya maçı, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.
Karşılaşmanın temel yayın bilgileri şöyle:
Maç: Hollanda - Japonya
Organizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası
Grup: F Grubu
Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar
Saat: 23.00
Hollanda - Japonya maçı hangi kanalda?
Hollanda ile Japonya arasındaki Dünya Kupası karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.
Mücadele, TRT’nin dijital yayın platformu üzerinden de çevrim içi olarak takip edilebilecek.
Canlı yayın saat 23.00’te başlayacak
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’ndaki Hollanda - Japonya maçı, 14 Haziran Pazar günü saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayını TRT 1’den futbolseverlerle buluşacak.
Hollanda ilk 11’i
Bart Verbruggen
Virgil van Dijk
Jan Paul van Hecke
Ryan Gravenberch
Cody Gakpo
Tijjani Reijnders
Micky van de Ven
Donyell Malen
Frenkie de Jong
Denzel Dumfries
Crysencio Summerville
Japonya ilk 11’i
Zion Suzuki
Shogo Taniguchi
Takefusa Kubo
Ritsu Doan
Daizen Maeda
Keito Nakamura
Daichi Kamada
Tsuyoshi Watanabe
Ayase Ueda
Hiroki Ito
Kaishu Sano