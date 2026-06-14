Mardin’de kurasız konut satışı hangi ilçelerde var? TOKİ kura çekilişi olmadan konut satışı olacak ilçeler

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.

Salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı ve duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak ayrı olarak inşa edildi.

Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.



