Mardin’de kurasız konut satışı hangi ilçelerde var? TOKİ kura çekilişi olmadan konut satışı olacak ilçeler

TOKİ’nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kura ve ön başvuru şartı olmadan satışa sunacağı kampanya, 15 Haziran 2026’da başlayacak ve 17 Temmuz 2026’ya kadar devam edecek. Kurasız açık satış kapsamında Mardi’de yer alan konutların tamamı Artuklu ilçesinde bulunuyor. Peki Artuklu’nun neresinde hangi mahallesinde kurasız TOKİ konutları yer alıyor?
TOKİ’nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyası 15 Haziran 2026’da başlıyor. Mardin’de kura çekilişi yapılmadan satışa sunulacak konutların tamamı Artuklu ilçesinin Nur Mahallesi’nde bulunuyor. Nur Mahallesi 1. Etap Projesi’nde 110, 2. Etap Projesi’nde ise 342 olmak üzere toplam 452 adet 2+1 ve 3+1 konut, başvuru önceliğine göre satışa çıkarılacak. Kampanya kapsamındaki satış işlemleri 17 Temmuz 2026’ya kadar Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek.
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.
Salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı ve duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak ayrı olarak inşa edildi.
Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.
Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.