Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın gözü, TOKİ’nin 64 ilde hayata geçireceği 20 bin konutluk dev projeye çevrildi. Kura şartı bulunmayan açık satış kampanyası için başvurular, 15 Haziran-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Proje kapsamında satışa sunulacak 2+1 ve 3+1 konutlar arasından vatandaşlar ihtiyaçlarına uygun büyüklükteki daireyi tercih edebilecek. Peki, TOKİ’nin 20 bin kurasız konut kampanyasında 2+1 ve 3+1 dairelerin fiyatları ne kadar, peşinat oranı kaç, vade seçenekleri ve aylık taksit tutarları nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), 64 ilde 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası başladı. Başvurular, 15 Haziran Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlanırken süreç 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Kampanya kapsamında satışa sunulacak 2+1 ve 3+1 konutlar arasından vatandaşlar ihtiyaçlarına uygun olanı tercih edebilecek. Peki, TOKİ 2+1 ve 3+1 konutların fiyatları, peşinat tutarları ve aylık taksitleri ne kadar? TOKİ 20 bin konut kampanyasında ödeme planı ve başvuru şartları neler?
TOKİ Açık Satış Taksit ve Peşinat Tutarları 2026: 2+1 Evler Kaç TL’den Başlıyor?
Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak.
Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkanı kadar sunulacak.
Kampanya kapsamında en fazla konut sırasıyla Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 satışa sunulacak.
Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Peşin satışlarda konutların fiyatları 2.1 milyon lira ila 5.4 milyon lira arasında olacak. 3+1 konutların peşin tutarı ise 2.7 milyon lira ila 6.2 milyon lira arasında değişecek. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin TL'den başlayacak.
3 alternatif sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilebilecek.
Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.
Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkanı kadar sunulacak.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası konut teslimleri ne zaman yapılacak?
Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı kampanyasından kimler faydalanabilecek?
Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip, peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?
Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ikametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?
İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyasında gelir koşulu var mı?
Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.