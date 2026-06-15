LGS 2026 tercihleri ve kılavuzu, sınav maratonunu geride bırakan milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini koruyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın 13 Haziran Cumartesi günü başarıyla tamamlanmasının ardından, hem öğrenciler hem de veliler için en kritik dönem olan tercih süreci resmen başladı. İyi bir lisede eğitim görme hayali kuran adaylar, elde edecekleri puan ve yüzdelik dilimlere göre yapacakları okul seçimleri için takvimi araştırmaya koyuldu. LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2026 MEB lise tercih taerihleri ve tercih kılavuzu görüntüleme ekranı

1 /5 Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için tercih ve sonuç detaylarını yayımladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, LGS 2026 takvimi netleşti ve öğrencilerin merakla beklediği tercih ve sonuç açıklama tarihleri duyuruldu. Peki, LGS Tercihleri ne zaman 2026? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2 /5 2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK? LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin heyecanla beklediği tercih dönemi başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

3 /5 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

4 /5 MEB LGS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2026 LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzunun LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor.