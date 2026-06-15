TOKİ'nin 64 ilde satışa çıkaracağı yaklaşık 20 bin konut için kurasız gerçekleştirilecek açık satış kampanyasında başvurular 15 Haziran'da başlayacak, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Vatandaşlar satış işlemlerini Türkiye genelindeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirebilecek. Vatandaşlara 3 farklı ödeme modeli sunulurken, peşin alımlarda yüzde 25 indirim imkanı sağlanacak. İşte kurasız 20 bin TOKİ konut satışı peşinat, vade ve aylık taksit tutarlarına ilişkin bilgiler.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) başlattığı 20 bin konut satışı başvuruları bugün başlıyor. 2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebilecek. Konutların satışları 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek. Başvuru bedeli alınmaksızın satışa sunulacak konutlar, Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacak.
TOKİ 20 bin konut satışı peşin alımlarda yüzde kaç indirim var?
Evler vatandaşlara 3 farklı ödeme seçeneğiyle sunulacak. Buna göre, ilk seçenekte konut seçimini yapan alıcılar peşin alımlarda yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.
TOKİ 20 bin konut satışı yüzde 50 peşinat ödenirse yüzde kaç indirim var, kalan tutar kaç ay vade olacak?
İkinci seçenekte yüzde 50 peşinat ödenmesinin ardından kalan tutar için 72 ay vade uygulanacak, ayrıca yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak.
TOKİ 20 bin konut satışında peşinatın yarısı ödenirse kalan tutar için kaç ay vade olacak?
Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı 12 ay sonra yani 30 Haziran 2027'ye kadar ödenecek. Kalan bedel için de 60 ay vade imkanı sunulacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?
15 Haziran ve 17 Temmuz arasında satış yapılacak. Halk Bankası ve Ziraat Bankası konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve TOKİ web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacak.
TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı kampanyasından kimler faydalanabilecek?
18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?
Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ikametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?
İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyasında gelir koşulu var mı?
Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası konut teslimleri ne zaman yapılacak?
Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi büyüklükte konutlar olacak?
2+1 ve 3+1 satışa sunulacak. İstenilen konut tipi seçilebilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi il ve ilçede kaç konut satışa çıkarılacak?
Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti. Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı olan il ve ilçeler için tıklayın