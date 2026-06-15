TOKİ kurasız açık satış konut kamp anyası ikametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?

İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.





TOKİ kurasız açık satış konut kampanyasında gelir koşulu var mı?

Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.





TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.





TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası konut teslimleri ne zaman yapılacak?

Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.





TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi büyüklükte konutlar olacak?

2+1 ve 3+1 satışa sunulacak. İstenilen konut tipi seçilebilecek.





TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi il ve ilçede kaç konut satışa çıkarılacak?

Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti. Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak.



