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Motorine indirim! Bugün (15 Haziran Pazartesi) benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorine indirim! Bugün (15 Haziran Pazartesi) benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

10:3515/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Petrol fiyatları, döviz kuru ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yapılan güncellemenin ardından sürücüler güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. Benzin ve motorin fiyatları, 15 Haziran 2026 itibarıyla sırasıyla 63.00 TL ve 66.36 TL seviyelerine yükseldi. İşte 15 Haziran 2026 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları...

Orta Doğu'da tansiyonun bir kez daha zirve yapması, ABD-İsrail ekseni ile İran arasındaki askeri hareketlilik ve Hürmüz Boğazı odaklı küresel kriz, brent petrol fiyatlarını doğrudan tetiklemeye devam ediyor. Enerji piyasalarındaki bu jeopolitik dalgalanmaların ardından yurt içindeki sürücüler, "Bugün benzine zam var mı?" ve "Motorin fiyatlarında son durum ne?" sorularına kilitlendi.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!

Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; 16 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) fiyatlarında 1 lira 22 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise henüz bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


AVRUPA YAKASI


Benzin: 63.03 TL

Motorin: 66.41 TL

LPG: 31.99 TL



ANADOLU YAKASI


Benzin: 62.87 TL

Motorin: 66.25 TL

LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


Benzin: 63.99 TL

Motorin: 67.51 TL

LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


Benzin: 64.27 TL

Motorin: 67.78 TL

LPG: 31.79 TL

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