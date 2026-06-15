Orta Doğu'da tansiyonun bir kez daha zirve yapması, ABD-İsrail ekseni ile İran arasındaki askeri hareketlilik ve Hürmüz Boğazı odaklı küresel kriz, brent petrol fiyatlarını doğrudan tetiklemeye devam ediyor. Enerji piyasalarındaki bu jeopolitik dalgalanmaların ardından yurt içindeki sürücüler, "Bugün benzine zam var mı?" ve "Motorin fiyatlarında son durum ne?" sorularına kilitlendi.