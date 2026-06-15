TOKİ 20 bin kurasız konut hangi ilçelerde var? İstanbul var mı, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay il il konut dağılımı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 64 ilde hayata geçirilen dev konut hamlesinde beklenen gün geldi ve 20 bin konutun kurasız açık satış başvuruları 15 Haziran itibarıyla resmen başladı. Vatandaşların bütçesini zorlamamak adına başvuru bedeli alınmaksızın doğrudan satış yöntemiyle sunulan bu projeler için işlemler, Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yürütülecek. Ankara’nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde toplam 2 bin 62 konut satışa çıkarılırken, İzmir’in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut için başvuru alınacak. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde uygulanacak TOKİ kurasız açık konut satışı kampanyasında vatandaşlar, TOKİ 20 bin kurasız konut hangi illerde ve ilçelerde satılacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte il il, ilçe ilçe 20 bin TOKİ konut listesi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için tarihi bir kampanya hayata geçiriliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), orta gelir grubuna yönelik olarak 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kura şartı olmaksızın, açık satış yöntemiyle piyasaya sunuyor. Başvuruların 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edileceği bu dev projede, fiyatlar 2 milyon 100 bin TL’den, aylık taksitler ise yaklaşık 18 bin TL seviyesinden başlıyor. Alışılagelmiş sosyal konut projelerinin aksine herhangi bir ikametgah ya da gelir şartının aranmadığı kampanyada; 18 yaşını doldurmuş, T.C. vatandaşı olan ve kendisi ya da eşi üzerine kayıtlı bir evi bulunmayan herkes doğrudan bankalar aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi illerin başı çektiği projede, peşin ödemelerde yüzde 25 indirim hakkı gibi 3 farklı cazip ödeme modeli sunuluyor. Peki TOKİ 20 bin kurasız konutlar hangi ilçelerde var? İşte TOKİ 20 bin konut projesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya Bursa il il konut dağılımı.
TOKİ 20 bin konut projesi 2+1 ve 3+1 daire fiyatları ne kadar?
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.
TOKİ 20 bin kurasız satışı yapılan konutların bulunduğu il ve ilçeler listesi
Antalya'da 46, Edirne'de 127, Kırklareli'nde 139, Tekirdağ'da 424, Çanakkale'de 108, Balıkesir'de 213, Bursa'da 2 bin 200, Kocaeli'de 423, Sakarya'da 20, Düzce'de 130, Bilecik'te 206, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Aydın'da 310, Muğla'da 97, Denizli'de 319, Burdur'da 269, Isparta'da 176, Afyonkarahisar'da 396, Eskişehir'de 565, Konya'da 998, Karaman'da 120, Mersin'de 272, Aksaray'da 219, Kırşehir'de 220, Kırıkkale'de 85, Çankırı'da 83, Karabük'te 127, Zonguldak'ta 19, Kastamonu'da 28, Çorum'da 157, Yozgat'ta 216, Kayseri'de 104, Hatay'da 1240, Gaziantep'te 7, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000, Sivas'ta 203, Tokat'ta 59, Amasya'da 68, Samsun'da 684, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Erzincan'da 37, Elazığ'da 61, Bingöl'de 88, Mardin'de 452, Batman'da 588, Siirt'te 294, Şırnak'ta 275, Hakkari'de 86, Van'da 161, Bitlis'te 262, Muş'ta 147, Ağrı'da 118, Kars'ta 48, Erzurum'da 21, Bayburt'ta 172, Rize'de 5, Artvin'de 30, Ardahan'da 13, Nevşehir'de 317 konut satışa sunulacak.