TOKİ İstanbul’da kurasız ev satışı var mı? TOKİ açık satış 2026 konut kampanyası

TOKİ’nin açık satış kampanyası, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 20 bin konut açık satış 2026 duyurusunun ayrıntıları, başvuru şartları, konut fiyatları ve ödeme seçenekleri yakından takip ediliyor. Özellikle TOKİ İstanbul’da kurasız ev satışı var mı? sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. 20 bin konutluk TOKİ kurasız açık satış kampanyasında İstanbul bulunmuyor. Başvuru şartları neler, kurasız ev satışı konut fiyatları ne kadar taksitler kaç liradan başlıyor? İşte TOKİ 20 bin konut açık satışı olan il ve ilçeler listesi.

1 /11 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 64 ilde hayata geçirilecek yeni kampanya kapsamında 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri vatandaşlara sunulacak. Başvurular 15 Haziran itibariyle başladı. Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

2 /11 TOKİ 64 ilde konut satışı İstanbul'da var mı? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan ve 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyası, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. 20 bin konutluk TOKİ kurasız açık satış kampanyasında İstanbul bulunmuyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında en yüksek kontenjan ayrılan şehirler arasında yer alıyor. İstanbul'da ayrıca kiralık sosyal konut projeleri ve yeni sosyal konut çalışmaları da devam ediyor.

3 /11 TOKİ kurasız açık satış konut fiyatları Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya kadar vade imkanı sunulacak. Kampanya kapsamında en fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) satışa sunulacak. Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 planındaki konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak isteyenler için Ankara'nın Sincan, Bursa'nın Nilüfer, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Tekirdağ'ın Çorlu, Malatya'nın Yeşilyurt ve İzmir'in Bayraklı ilçesinde TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu.



4 /11 TOKİ'nin açık satış kampanyası hangi il ve ilçelerde var? İşte TOKİ ilde konut satışı konut dağılımları: Afyonkarahisar: 395 Ağrı: 118 Aksaray: 219 Amasya: 68 Ankara: 2.062 Antalya: 46 Ardahan: 14 Artvin: 30 Aydın: 310 Balıkesir: 213 Batman: 588 Bayburt: 172 Bilecik: 206 Bingöl: 88 Bitlis: 262 Burdur: 269 Bursa: 2.190





5 /11 Çanakkale: 108 Çankırı: 83 Çorum: 157 Denizli: 319 Düzce: 130 Edirne: 127 Erzincan: 37 Erzurum: 21 Eskişehir: 565 Giresun: 38 Gümüşhane: 44 Hakkari: 86 Isparta: 176 İzmir: 306 Karabük: 127 Karaman: 120 Kars: 48 Kastamonu: 28 Kayseri: 104 Kırıkkale: 85 Kırklareli: 139 Kırşehir: 220 Kocaeli: 433

6 /11 Konya: 998 Kütahya: 127 Manisa: 115 Mardin: 452 Mersin: 272 Muğla: 97 Muş: 147 Nevşehir: 317 Rize: 5 Sakarya: 20 Samsun: 684 Siirt: 294 Sivas: 203 Şırnak: 275 Tekirdağ: 424

7 /11 Tokat: 61 Van: 161 Yozgat: 216 Zonguldak: 19 Elazığ: 61 Gaziantep: 7 Hatay: 1.238 Kahramanmaraş: 1.073 Malatya: 1.000

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