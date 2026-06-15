TOKİ İstanbul’da kurasız ev satışı var mı? TOKİ açık satış 2026 konut kampanyası

TOKİ’nin açık satış kampanyası, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 20 bin konut açık satış 2026 duyurusunun ayrıntıları, başvuru şartları, konut fiyatları ve ödeme seçenekleri yakından takip ediliyor. Özellikle TOKİ İstanbul’da kurasız ev satışı var mı? sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. 20 bin konutluk TOKİ kurasız açık satış kampanyasında İstanbul bulunmuyor. Başvuru şartları neler, kurasız ev satışı konut fiyatları ne kadar taksitler kaç liradan başlıyor? İşte TOKİ 20 bin konut açık satışı olan il ve ilçeler listesi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 64 ilde hayata geçirilecek yeni kampanya kapsamında 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri vatandaşlara sunulacak. Başvurular 15 Haziran itibariyle başladı. Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
TOKİ 64 ilde konut satışı İstanbul'da var mı?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan ve 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyası, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. 20 bin konutluk TOKİ kurasız açık satış kampanyasında İstanbul bulunmuyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında en yüksek kontenjan ayrılan şehirler arasında yer alıyor. İstanbul'da ayrıca kiralık sosyal konut projeleri ve yeni sosyal konut çalışmaları da devam ediyor.
TOKİ kurasız açık satış konut fiyatları
Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.
Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu.
Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek.
Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya kadar vade imkanı sunulacak.
Kampanya kapsamında en fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) satışa sunulacak.
Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 planındaki konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak isteyenler için Ankara'nın Sincan, Bursa'nın Nilüfer, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Tekirdağ'ın Çorlu, Malatya'nın Yeşilyurt ve İzmir'in Bayraklı ilçesinde TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu.
TOKİ'nin açık satış kampanyası hangi il ve ilçelerde var?
İşte TOKİ ilde konut satışı konut dağılımları:
Afyonkarahisar: 395
Ağrı: 118
Aksaray: 219
Amasya: 68
Ankara: 2.062
Antalya: 46
Ardahan: 14
Artvin: 30
Aydın: 310
Balıkesir: 213
Batman: 588
Bayburt: 172
Bilecik: 206
Bingöl: 88
Bitlis: 262
Burdur: 269
Bursa: 2.190
Çanakkale: 108
Çankırı: 83
Çorum: 157
Denizli: 319
Düzce: 130
Edirne: 127
Erzincan: 37
Erzurum: 21
Eskişehir: 565
Giresun: 38
Gümüşhane: 44
Hakkari: 86
Isparta: 176
İzmir: 306
Karabük: 127
Karaman: 120
Kars: 48
Kastamonu: 28
Kayseri: 104
Kırıkkale: 85
Kırklareli: 139
Kırşehir: 220
Kocaeli: 433
Konya: 998
Kütahya: 127
Manisa: 115
Mardin: 452
Mersin: 272
Muğla: 97
Muş: 147
Nevşehir: 317
Rize: 5
Sakarya: 20
Samsun: 684
Siirt: 294
Sivas: 203
Şırnak: 275
Tekirdağ: 424
Tokat: 61
Van: 161
Yozgat: 216
Zonguldak: 19
Elazığ: 61
Gaziantep: 7
Hatay: 1.238
Kahramanmaraş: 1.073
Malatya: 1.000