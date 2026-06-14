LGS puanına OBP ekleniyor mu? 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuç tarihi belli oldu

LGS puanı nasıl hesaplanıyor?





2026 LGS kılavuzundaki sınav değerlendirme esaslarına göre öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanıyor. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her alt test için öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları ayrı ayrı belirleniyor.





Her alt testin ham puanı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunuyor. Buna göre üç yanlış cevap, bir doğru cevabın puanını götürüyor.





Örneğin bir testte 15 doğru ve 6 yanlış yapan öğrencinin neti şu şekilde hesaplanıyor:





15 - (6 ÷ 3) = 13 net





Öğrencinin ilgili alt testteki ham puanı 13 net üzerinden değerlendiriliyor.