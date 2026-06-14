LGS puanına OBP ekleniyor mu? 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuç tarihi belli oldu

LGS puanına OBP ekleniyor mu, okul başarı puanı yerleştirmeyi nasıl etkiliyor? MEB’in 2026 LGS kılavuzuna göre OBP merkezi sınav puanına doğrudan eklenmiyor ancak eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde belirleyici olabiliyor. 2026 LGS puan hesaplama yöntemi, üç yanlışın etkisi, eşitlik kriterleri, sonuçların açıklanacağı 10 Temmuz tarihi ve LGS sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.
LGS puanına OBP ekleniyor mu sorusu, 2026 merkezi sınavının ardından öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı sistemde okul başarı puanı sınav puanına eklenmiyor ancak puan eşitliği halinde yerleştirme sürecinde dikkate alınıyor.
LGS puanına OBP ekleniyor mu?
LGS puanına OBP ekleniyor mu sorusu, merkezi sınavın tamamlanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı kılavuza göre öğrencilerin okul başarı puanı, merkezi sınav puanına doğrudan eklenmiyor.
Merkezi sınav puanı, öğrencilerin sınavdaki doğru ve yanlış cevapları üzerinden hesaplanıyor. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan liseler için tercihlerini hesaplanan LGS puanıyla yapıyor.
OBP lise yerleştirmelerinde etkili oluyor mu?
Okul başarı puanı, merkezi sınav sonucuna eklenmese de yerleştirme sürecinde tamamen etkisiz değil. Aynı okulu tercih eden öğrencilerin merkezi sınav puanlarının eşit olması halinde bazı ek ölçütler uygulanıyor.
Puan eşitliği durumunda sırasıyla şu kriterler dikkate alınıyor:
8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı üstünlüğü
7’nci sınıf yıl sonu başarı puanı üstünlüğü
6’ncı sınıf yıl sonu başarı puanı üstünlüğü
Özürsüz devamsızlık durumu
Tercih önceliği
Yaşı daha küçük olan öğrenci
Bu nedenle okul başarı puanı, LGS puanını artırmıyor ancak eşit puanlı öğrencilerin yerleştirilmesinde belirleyici ölçütlerden biri olabiliyor.
LGS puanı nasıl hesaplanıyor?
2026 LGS kılavuzundaki sınav değerlendirme esaslarına göre öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanıyor. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her alt test için öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları ayrı ayrı belirleniyor.
Her alt testin ham puanı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunuyor. Buna göre üç yanlış cevap, bir doğru cevabın puanını götürüyor.
Örneğin bir testte 15 doğru ve 6 yanlış yapan öğrencinin neti şu şekilde hesaplanıyor:
15 - (6 ÷ 3) = 13 net
Öğrencinin ilgili alt testteki ham puanı 13 net üzerinden değerlendiriliyor.
2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının sınav takvimine göre 2026 LGS sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler, sonuçların ilan edilmesinin ardından merkezi sınav puanlarını ve sonuç belgelerini çevrim içi olarak görüntüleyebilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama:
Tekin, açıklamasında, "Bildiğiniz gibi arkadaşlar sınav yarın uygulandıktan sonra 10 Temmuz'da sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu yıl sınav sonuçlarıyla ilgili de bir yeni uygulama başlatıyoruz. Çocuklarımız sınav sonuçlarını öğrendikten sonra elektronik ortamda kendilerine destek olan bir yapay zeka robotuyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun tercih etmek istediği okul türüne göre okulların tamamını fizik imkanlarıyla birlikte karşısına sunan bir terkip robotunu da kendileriyle paylaşacağız" diye konuştu.
LGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
LGS sonuç belgeleri öğrencilerin adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler ve veliler, sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi meb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek.
Sonuç sorgulama ekranında öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerinin kullanılması öngörülüyor.