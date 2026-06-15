Türkiye kınadı Yunan yargısı geri adım attı: Türk diplomatların katiline yeniden hapis yolu

Türk diplomatlara yönelik suikast ve suikast girişimlerinin azmettiricisi, 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos, 21 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı. Dışişleri Bakanlığı, 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan teröristin serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınamıştı. Yunan mahkemesi, Yotopulos'un cezaevine geri dönüş yolunu açan yeni bir karar aldı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yotopulos'un serbest bırakılmasına yol açan mahkeme kararı, yeni bir ara kararla geçersiz hale getirildi.
Bu kapsamda, Yotopulos'un tekrar tutuklanmasının beklendiği belirtildi.
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Dışişleri Bakanlığından kınama
Dışişleri Bakanlığı, 1991'de Türk diplomat Çetin Görgü cinayetinin ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin, 1994'te Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin azmettirici olması nedeniyle 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos'un 21 Mayıs'ta serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınamıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarına, terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunulmuştu.