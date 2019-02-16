Şehit edilen diplomatlarımız

1970'li ve 1980'li yıllarda ASALA, yurt dışında görev yapan Türk diplomatlarına karşı silahlı ve bombalı saldırılar düzenledi. Çok sayıda Türk diplomat ve görevli şehit oldu. Terör örgütü, o dönemde 21 farklı ülkede, Türk büyükelçiliklerine ve temsilciliklerine 100'den fazla silahlı saldırı düzenlemişti.

Terör kurbanı ilk büyükelçimiz: Daniş Tunalıgil

1948 yılında Roma Büyükelçiliği Başkâtipliğine atanan Tunalıgil, kısa bir süre sonra Elçilik Müsteşarlığına yükseldi. 1953 yılında Moskova Büyükelçiliği Müsteşarlığına atandı. Dört yıl bu görevde kaldıktan sonra Birinci Daire Genel Müdürü olarak Merkez'e döndü. Çok genç yaşta, 45 yaşında 1960'da Amman'a Büyükelçi olarak atandı. 1964 yılında Belgrad Büyükelçiliğine, 1970 yılında Lahey Büyükelçiliğine ve nihayet 1973 yılında Viyana Büyükelçiliğine atandı. 22 Ekim 1975 günü, makineli tüfekli üç terörist Viyana Büyükelçiliğine girerek, Daniş Tunalıgil'i şehit ettiler. Daniş Tunalıgil terör kurbanı ilk büyükelçimizdir.

Mehmet Baydar

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir 27 Ocak 1973 tarihinde Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edildi. Bu saldırı yeni bir Ermeni terörü dönemi başlatarak, diasporanın aşırı çevrelerine ilham verdi. Bu olayın ABD basınında yer alması, davalarının dolaylı bir şekilde propagandalarını yapmak ve siyasi amaçlara ulaşmak için şiddet kullanmak geleneğine sahip olan Ermenilere davalarının dünya çapında duyurulması için Türk diplomatların öldürülmesi fikrini aşıladı.

Kemal Arıkan

Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları veya Ermeni Soykırımı için Adalet Komandoları (ESAK) (İngilizce: Justice Commandos of the Armenian Genocide (JCAG) tarafından28 Ocak 1982'de aracıyla kırmızı ışıkta beklerken Başkonsolos Kemal Arıkan'ı katledildi.

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Orhan Gündüz

Kemal Arıkan'ı aramızdan alan suikasttan dört ay sonra Boston Fahri Başkonsolosumuz Orhan Gündüz hain kurşunların hedefi oldu. 1973'te başlayan suikastlar zincirinde 42 meslektaşımızı teröre kurban verildi. İsmail Erez Paris Büyükelçiliği'ne atandı.

Terör örgütü ASALA, 24 Ekim 1975 yılında, ilk suikastından iki gün sonra, 3-4 terörist tarafından Paris Büyükelçimiz İsmail Erez'i ve makam aracının şoförü Talip Yener’i pusu kurarak şehit etti.

Talip Yener

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener, 24 Ekim 1975’de büyükelçilik yakınlarında katledildi. Büyükelçi Erez’in makam aracı, yerel saatle 13.30 sıralarında Büyükelçilik yakınındaki Seine Nehri üzerindeki Bir Hakeim Köprüsü’nde pusuya düşürüldü. İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener, otomatik silahlarla taranarak öldürüldü. Saldırıyı “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” adlı örgüt üstlendi.

Oktar Cirit

16 Şubat 1976 tarihinde Türkiye'nin Beyrut Büyükelçi Başkatibi Oktar Cirit, Beyrut'un en işlek caddesi Hamra'da arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldırı yerel saate göre 18:00 sularında namlusuna susturucu takılı otomatik bir silahla yapıldı. Saldırıyı terör örgütü ASALA üstlendi.

Taha Carım

1957-1960 yıllarında Venezuela, 1960-1961 yıllarında Pakistan, 1961-1965 yılları arasında Kanada ve 1967-1969 yılları arasında İran Büyükelçisi olarak görev yapan carım, 1973 yılında Vatikan Büyükelçisi olarak görev başladı. Taha Carım, Roma'da yapılan ve Ermeni terör örgütleri tarafından üstlenilen menfur saldırıda şehit edildi. 9 Haziran 1977’de meydana gelen silahlı saldırı, büyükelçilik ikametgâhının önünde meydana geldi.

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Necla Kuneralp

2 Haziran 1978’de Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'nin makam aracına 3 terörist tarafından ateş açıldı. Arabada bulunan büyükelçinin eşi Necla Kuneralp ile ağabeyi emekli büyükelçi Beşir Balcıoğlu hayatlarını kaybetti. Büyükelçilik şoförü Antonio Torres Olmedo daaynı saldırıda öldü.

Beşir Balcıoğlu

1945'de Belgrad Büyükelçiliğinde Başkâtip, 1950'de gene Birinci Dairede Şube Müdürü, 1951'de Bern Büyükelçiliği Müsteşarı, 1957-1960 yıllarında Napoli Başkonsolosu, 1960-1964 arası Oslo'da Ortaelçi, 1966'da Karakas Büyükelçisi, 1971 yılında Hartum Büyükelçisi olarak görev yaptı. Balcıoğlu, 36 yıl hizmetten sonra 1974 yılında emekli oldu. 1978 yılı Mayıs sonunda bacanağı olan Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'e misafirliğe gitti. 2 Haziran 1978 günü orada Ermeni Asala terör örgütünün suikastına uğradı ve Büyükelçi'nin eşi Necla Kuneralp ile beraber şehit oldu.

Ahmet Benler

12 Ekim 1979 tarihide Hollanda’daki Türkiye Büyükelçisi Özdemir Benler’in oğlu Ahmet Benler, silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olayı bu kez hem “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” hem de ASALA ayrı ayrı üstlendi.

Yılmaz Çolpan

22 Aralık 1979’a Paris'in Champs- Elysees Bulvarı'nda meydana gelen silahlı saldırıda Türkiye’nin Paris Turizm Müşaviri Yılmaz hayatını kaybetti. Bu olay, Ermeni terörizminin Paris’teki ikinci saldırısı oldu. Olaydan sonra haber ajanslarına telefon eden bir kişi, Roma, Madrid ve Paris’teki eylemlerden “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” adlı örgütün sorumlu olduğunu bildirerek, “Türk Hükümeti Ermenilere hak tanımadığı için Avrupa’daki Türk diplomatlarını öldürüyoruz” iddiasında bulundu.

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Galip-Neslihan Özmen

31 Temmuz 1980’de Atina'nın merkezi semti Pangrati'de gece saatlerinde İdari Ataşe Galip Özmen ve ailesinin bulunduğu araca kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Galip Özmen'in eşi Sevil Özmen polise verdiği ifadede saldırganı teşhis etti. Ancak araçta bulunan 14 yaşındaki kızı Neslihan Özmen ve Galip Özmen hayatını kaybetti.

Türklere karşı Yunanistan'da yapılan ilk silahlı saldırı olarak tarihe geçti.

Şarık Arıyak-Engin Sever

17 Aralık 1980 günü Türkiye'nin Avustralya Başkonsolosu Şarık Arıyak ile koruma görevlisi Engin Sever, Ermeni teröristler tarafından katledildiler. Otomatik silahlarla yapılan saldırıda aracın ön iki koltuğu ve arka koltuklar mermi yağmuruna tutulmuş yüzüne boynuna ve göğsüne çok sayıda mermi isabet eden Başkonsolos Şarık Arıyak olay yerinde hayatını kaybetti.

Reşat Moralı-Tecelli Arı

4 Mart 1981 tarihinde Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Reşat Moral ile din görevlisi Tecelli Arı, Çalışma Ataşeliğinden çıkıp arabaya binecekleri sırada 2 teröristin saldırısına uğradı. Morali saldın sırasında hayatını kaybederken, din görevlisi Arı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Saldırıyı ASALA üstlendi.

Mehmet Savaş Yergüz

Cenevre Başkonsolosluğu Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz, 9 Haziran 1981'de mesai bitiminde başkonsolosluktan çıkıp evine yürürken ASALA mensubu terörist Mardiros Jamkochyan tarafından sokak ortasında vurularak şehit edildi.

Cemal Özen

24 Eylül 1981 tarihinde ASALA terör örgütüne bağlı 4 terörist, Fransa'nın başkenti Paris'teki Türkiye Paris Başkonsolosluğu ve Kültür Ataşeliği'nin bulunduğu binaya giriş yaptı. Güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren teröristler, toplamda 56 kişiyi rehin aldı. Yapılan saldırıya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Cemal Özen, teröristler tarafından şehit edildi. Rehineler arasında bulunan bir Türk kızı, saldırganlardan birinin tacizine uğradı ve olay yerinde bulunan 3 yaşındaki bir bebek yaralandı.

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Türkiye'deki 12 siyasi tutuklunun serbest bırakılarak Paris'e getirilmesini isteyen ancak istekleri kabul edilmeyen teröristler, 15 saat sonra polise teslim oldu. Yapılan bu saldırı, Türk diplomatlara Paris'te yapılan 4. silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Orhan Gündüz

İşe gitmek üzere aracına binen Türkiye'nin Boston Fahri Başkonsolosu Orhan Gündüz'e yakınından geçen bir araçtan otomatik silahlarla ateş edildi. 2 Saldırgan tarafından ortaklaşa yapılan saldırıda alnına ve çenesine 3 mermi isabet eden Gündüz olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından görgü tanıklarından sağlanan bilgiler ışığında saldırganın robot resmi çizildi. FBI bölge sorumlusu Gillgan tarafından yapılan cinayet soruşturmasında çok sayıda Ermeni vatandaşın yaşadığı ev arandı ancak saldırganın izine rastlanmadı.

Erkut-NadideAkbay

7 Haziran 1982’de Büyükelçilikten aracıyla çıkan Erkut Akbay'a kırmızı ışıkta durduğu sırada yakınından geçen bir arabadan ateş açıldı. Arka arkaya şöfor mahalline ve yan koltuğa ateş eden kimliği belirsiz saldırganlar Erkut Akbay ve aynı otomobilde yan koltukta oturan eşi Nadide Akbay’ı hunharca katletti.

Atilla Altıkat

Ottawa Türk Büyükelçiliği Askeri Ateşe’miz Albay Atilla Altıkat, 27 Ağustos 1982 tarihinde, ASALA üyesi teröristler tarafından trafik ışıklarında 9 el ateş edilen silahlı saldırıya uğrayarak şehit oldu.

Bora Süelkan

Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ataşesi Bora Süelkan, kentteki evinin önünde pusu kuran ASALA teröristlerince 9 Eylül 1982'de öldürüldü. Katil, Süelkan’ı sırtından vurduktan sonra, olay yerine cinayette kullanılan tabancanın yanı sıra bir eldiven ve üzerinde terör örgütünün isminin yazılı olduğu bir not bırakmıştı.

Ahmet Galip Balkar

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği binası yakınlarında 9 Mart 1983'te ASALA terör örgütü mensubu iki saldırgan tarafından Büyükelçi Ahmet Galip Balkar’a otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Balkar olay yerinde hayatını kaybetti.

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Dursun Aksoy

Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun Aksoy, 14 Temmuz 1983 tarihinde saat 10.10'da Franklin Roosevelt Bulvarı'ndaki evinin önünde Ermeni terör örgütü ASALA'nın silahlı saldırısına uğrayarak şehit edilmişti.

Cahide Mıhçıoğlu

Ermeni terör örgütü ARA (Ermeni Devrimci Ordusu), 27 Temmuz 1983 yılında Türkiye’nin Lizbon’daki Büyükelçiliğini basarak, geçici görevde olan Yurtsev Mıhçıoğlu’nun eşi Cahide Mıhçıoğlu ve oğlu Atasoy Mıhçıoğlu’nu esir aldı. Maslahatgüzar Yurtsev Mıhçıoğlu, durumu Portekiz polislerine bildirdi, fakat Portekiz polisi yavaş davrandı. Teröristlerin yerleştirdikleri bombanın patlaması sonucu Cahide Mıhçıoğlu feci şekilde yandı. Eşinin yandığını gören maslahatgüzar Yurtsev Mıhçıoğlu, olayı şu sözlerle anlatır:

"Fakat yanına vardığımda hareketsiz bulunan eşimi taşımak üzere sırtıma kaldıramadım. Yanmıştı. Onu tuttuğum zaman ellerim de yandı. Alevler her tarafımızı kaplamıştı. Tek çare olarak kendini bilmez durumda bulunan takriben iki metre olan yükseklikten merdiven üstüne kaydırarak atmak ve bilahare kendimi de o kanalla kurtarmak yolunu seçtim. Ve eşimi Allah'a sığınarak aşağıya bıraktım. Arkasından ben de atladım..."

Işık Yönder

28 Nisan 1984’te Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Sekreteri Şadiye Yönder'in eşi ve aynı zamanda İran ile Türkiye arasında ticaret yapan iş adamı Işık Yönder, ASALA militanı tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Olayın ardından ASALA “Aynı kader Turgut Özal’ın da başına gelecektir” şeklinde açıklama yapmıştı.

Erdoğan Özen

20 Haziran 1984 tarihinde, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Erdoğan Özen, 12. Bölge Rückengasse 4/8 sayılı evinin karşısında bulunan dinlenme parkının kaldırımındaki W 339.259 plakalı otomobiline bindi. Her gün geçtiği yolları takip edip takriben 08.40 civarında Prinz Eugen caddesinden Theresianumg Sokağına döndü. Aracını park ederken ASALA’nın yerleştirdiği bombanın patlaması üzerine Erdoğan Özen hayatını kaybetti.

Evner Ergun

Viyana'da Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda (BM) bir Tük diplomat olarak hizmet veren Evner Ergun, 19 Haziran 1984'te "Ermeni Devrimci Ordusu"nun otomobiline koyduğu bomba ile öldürüldü.

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Çetin Görgü

Atina Basın Müşavirliği Basın Ateşe Yardımcısı Çetin Görgü, 7 Ekim 1991 tarihinde ASALA tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit oldu. Görgü hayatını kaybettiğinde henüz 28 yaşında ve 33 günlük evliydi. Tetikçisi Hristodulos Ksiros, olaydan tam 24 yıl sonra Atina'ya 40 kilometre mesafedeki sahil kasabasında yakalandı.

Çağlar Yücel

Bağdat Büyükelçiliği İdari Ataşesi Çağlar Yücel 11 Aralık 1993 Cumartesi günü otomobiline yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti ve yanında bulunan haberleşme teknisyeni Hüseyin Kerimoğlu da yaralandı.

Ömer Haluk Sipahioğlu

Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu, 4 Temmuz 1994 sabahı saat 09.00 sularında büyükelçilik binasına gelmek üzere evinden ayrılırken otomobili içerisinde kimlikleri bilinmeyen üç kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sipahioğlu’na açılan ateş sonucu beş kurşundan üçünün karaciğeri parçalandı, kalbin altından ve bir kolundan isabet eden kurşunla orada hayatını kaybetti.

Musul’da şehit edilen 5 polisimiz

17 Aralık Cuma günü Habur üzerinden dört araçlık bir konvoyla Irak’a giriş yaptıktan sonra, Musul’da teröristlerin saldırısına uğrayan Türk konvoyunda bulunan 5 özel harekatçı polis şehit oldu. Bağdat Büyükelçiliği'nde Görevli Başkomiser nihat Akbaş ve Bilal Ürgen, Bağdat Büyükelçiliği'nde Görevli Polis Memuru Adem Çiçek, Bülent Kıranşal ve Süleyman Karahasanoğlu

Sinan Yılmaz

Terör örgütü Eş Şebab, Somali’nin başkenti Mogadişu’da Türk Büyükelçiliği çalışanlarının kaldığı ek binaya saldırı düzenlendi. Hain saldırıda Mogadişu Büyükelçiliği'nde Görevli Polis Memuru Sinan Yılmaz şehit oldu.