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AFYONKARAHİSAR TÜRKİYE TARİHİ

​Afyonkarahisar haberleri: 'Miryokefalon Savaşı Kızılören' Çalıştayı düzenlendi

Afyonkarahisar'da 'Miryokefalon Savaşı Kızılören' Çalıştayı düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde belediye başkanlığı ve kaymakamlığın ortaklaşa düzenlediği "Miryokefalon Savaşı Kızılören" çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya 7 ilden farkı üniversitelerden 11 tarih ve coğrafya bölümü öğretim üyesi akademisyen katıldı.

Haber Merkezi AA
Kızılören'den düzenlenen Miryokefalon çalıştayına 11 tarih ve coğrafya bölümü öğretim üyesi katıldı.
Kızılören'den düzenlenen Miryokefalon çalıştayına 11 tarih ve coğrafya bölümü öğretim üyesi katıldı.

Kızılören Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya 7 ilden farkı üniversitelerden 11 tarih ve coğrafya bölümü öğretim üyesi akademisyen katıldı.

Çalıştay öncesi, akademisyenler savaşın gerçekleştiği varsayılan alanda arazi incelemesi yaptı.

Arazi incelemesine MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve Belediye Başkanı ali Erol, Kaymakam Recep Hasar da katıldı.

Kızılören Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya 7 ilden farkı üniversitelerden 11 tarih ve coğrafya bölümü öğretim üyesi akademisyen katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ali Erol, çalıştayı düzenlenmesindeki amacın tarihe sahip çıkmak olduğunu söyledi.

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"Amacımız coğrafyamıza sığmayan bu tarihi anlamak, gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarmaktır" diyen Erol, şöyle konuştu:

  • "Biz yaşadığımız topraklarda bin yıldır var olduğumuz topraklarda neler olup bittiğini bu toprakların bize maliyetinin ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Herhalde bunu da bizlere en doğru şekilde verecek olan değerli hocalarımızdır."

Kızılören Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya 7 ilden farkı üniversitelerden 11 tarih ve coğrafya bölümü öğretim üyesi akademisyen katıldı.

Kaymakam Recep Hasar da "Selçuklu İmparatoru 2. Kılıçarslan ile Bizans İmparatoru 1. Manuel’in karşı karşıya geldiği ve Manuel’in yenilip bu toprakları terk ettiği böylece 1071’den beri Türklerin Anadolu'dan sökülüp atılması gayesinin artık rafa kalktığı bir mana da şurada yazdığı gibi Anadolu’nun tapusunun kazanıldığı bir savaşın tam olarak yerinin tespit edilmesi ve bir tarihi gerçekliğin ortaya çıkartılması için bir araya gelmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

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  • Çalıştayın moderatörlüğünü gerçekleştiren Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlham Erdem, "23 yıl önce 1996 yılında başladığımız bir arayış bir tutku hala devam ediyor olmasını görmekten mutluyuz. Bir toplumun bir milletin varoluş yok kuruş davasıdır. Biz tarihçiler olarak böyle bakıyoruz" dedi.

Çalıştayda Prof. Dr. Muharrem Kesik, Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu, Prof. Dr. İlhan Erdem, Prof. Dr. Yusuf Kılıç, Prof. Dr. Hasan Kara, Prof. Dr. Süleyman Özbek, Doç. Dr. Selim Kaya, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Balık, Dr. Öğretim Üyesi Talak Koçak, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bilgin, Denizli Gençlik Merkez Müdürü Mustafa Yılmaz ve Emekli Öğretmen Mümtaz Başkaya konuşmacı olarak katıldı.

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Konuşmacılar Miryokefalon Savaşının yapıldığı yerle ilgili hem tarihsel hem de bilimsel olarak görüşlerini paylaştı.

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