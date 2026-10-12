Kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
17:45, 12/10/2026, Pazartesi
IHA
Midibüs devrildi: 25 yaralı
Afyonkarahisar’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Kaza, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası en üst tespit edilemeyen minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler olayda yaralanan 25 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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