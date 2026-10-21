Afyonkarahisar’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
09:20, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:26, 21/10/2026, Çarşamba
IHA
Bölgeye gelen ekipler araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar’daki kaza, Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Gündem
Arnavutköy’de servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna ok gibi saplandı: 9 yaralı
Gündem
Bodrum’da feci kaza kamerada: 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Gündem
Isparta’da otomobiller kavşakta çarpıştı: Üç kişi yaralandı
Gündem
Ankara'da EGO otobüsü üst geçide çarptı: 24 yaralı
Başlıklar :AfyonkarahisarEmirdağKazaYunak