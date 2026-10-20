Ankara'da EGO otobüsü üst geçide çarptı: 24 yaralı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkarak üst geçide çarpan EGO otobüsünde bulunan 24 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan otobüs şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
Kaza, Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi 2453'üncü Cadde üzerindeki Deniz Lojmanları mevkisinde meydana geldi. Etimesgut istikametine seyir halinde olan 530-1 hat numaralı EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan 24 kişi yaralanırken, otobüs şoförü kabinde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan sürücü ve yaralanan yolcular, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeniyle ilgili teknik inceleme başlattı.