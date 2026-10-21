Arnavutköy’de servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna ok gibi saplandı: 9 yaralı

İstanbul Arnavutköy’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan 12 kişiden 9'u yaralandı.

HAFRİYAT KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde duran hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs içerisinde büyük korku ve panik yaşandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan 8'i ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, 1 kişi ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.