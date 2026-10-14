Afyon'da FETÖ firarisine operasyon: Banyodaki gizli bölmede yakalandı
18:14, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
Hakkında hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü yakalandı
Afyonkarahisar’da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, bir evin banyosundaki gizli bölmede yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan araştırmalar sonucunda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen B.E.B.’nin saklandığı adres tespit edildi. Adrese düzenlenen baskında B.E.B., evin banyosunda bulunan gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.
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