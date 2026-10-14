Üç ilde FETÖ ve DEAŞ'a 4 farklı operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İzmir, Eskişehir ve Ağrı’da 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda toplam 35 şüpheliden 33’ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve örgütsel yapılanmalarının ortaya çıkarılması için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

FETÖ’nün yurt dışı finans ağı mercek altında

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ABD’de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden Türkiye’den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı tespit edildi. Söz konusu transferlerin, örgütün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 9’u gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

ByLock, Bank Asya ve HTS kayıtları incelendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir diğer soruşturmada, ByLock yazışmaları, Bank Asya ve HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemeler doğrultusunda FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İzmir ve Aydın’da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ise FETÖ/PDY’nin güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheli hedef alındı. Dört ilde gerçekleştirilen operasyonda 21 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ’ın finansmanına yönelik soruşturma

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet kapsamında DEAŞ’ın finansmanına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

“Terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya devam edeceğiz”

Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“FETÖ’nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz.”

Gürlek, "Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın; terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz" dedi.

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