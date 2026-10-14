Üç ilde FETÖ ve DEAŞ'a 4 farklı operasyon
Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda toplam 35 şüpheliden 33’ü gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İzmir, Eskişehir ve Ağrı’da 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve örgütsel yapılanmalarının ortaya çıkarılması için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
FETÖ’nün yurt dışı finans ağı mercek altında
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ABD’de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden Türkiye’den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı tespit edildi. Söz konusu transferlerin, örgütün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi.
Bu kapsamda 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 9’u gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
ByLock, Bank Asya ve HTS kayıtları incelendi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir diğer soruşturmada, ByLock yazışmaları, Bank Asya ve HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemeler doğrultusunda FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İzmir ve Aydın’da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.
FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon
İzmir merkezli yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ise FETÖ/PDY’nin güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheli hedef alındı. Dört ilde gerçekleştirilen operasyonda 21 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
DEAŞ’ın finansmanına yönelik soruşturma
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet kapsamında DEAŞ’ın finansmanına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
“Terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya devam edeceğiz”
Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: