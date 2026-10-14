İmamoğlu’nun 4 gün sürecek savunması başladı: Mahkeme cumartesi kararını açıklayacak
İBB davasında 98. duruşmada Ekrem İmamoğlu’nun savunması alınıyor. Hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu’nun 4 gün sürecek savunmasının ardından mahkemenin cumartesi günü ara kararını açıklaması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.
İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu, bugün mahkemede savunma yapmaya başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 97. duruşma bitti.
Bugün 98. duruşması görülecek davada 23 Mart 2025'te tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunması alınıyor.
İmamoğlu, sanık kürsüsünde 143 eyleme ilişkin konuşuyor.
Savunması 4 gün sürecek
İmamoğlu’nun savunması 4 gün sürecek ve mahkeme, savunma sonrası cumartesi ara kararını açıklayacak.
51'i tutuklu 436 sanığın yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında hazırlanan yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianamede savcılık, 142 ayrı eylemden sorumlu olduğunu öne sürdüğü İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.
İmamoğlu ise davayı siyasi olarak nitelendirip hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.
Dönüm noktası ve tahliyeler
9 Mart 2026'da başlayan İBB davasında bugüne kadar 63 sanık tahliye edildi.
İlk celse 8 Temmuz 2026’da tamamlandı. İkinci celse 17 Ağustos’ta başladı. Bu aşamada tutuksuz sanıkların ve ek iddianame kapsamında dosyaya dahil edilen kişilerin savunmaları alındı.
Davanın ilk celsesinde mahkeme heyetiyle arasında süre tartışması çıkan İmamoğlu savunma yapamamıştı.