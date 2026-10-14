Güney Kore’de kimya fabrikasında yangın paniği: 7 bin kişi tahliye edildi

Güney Kore'nin güneydoğusundaki sanayi kenti Ulsan'da yer alan bir kimya fabrikasında yerel saatle 09.40 sıralarında yangın çıktı. Tesisin açık alanında bulunan ve yüksek derecede yanıcı bir madde olan 8 bin litrelik toluen tankında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle kıvılcımların komşu tesislere sıçraması ve alevlerin diğer depolama tanklarını tehdit etmesi üzerine ulusal düzeyde yangın alarmı verildi. Yoğun siyah duman ve zehirli koku nedeniyle yakındaki petrokimya tesisi inşaatında çalışan yaklaşık 7 bin işçi ile çevredeki işletmelerde bulunan personel tedbir amacıyla tahliye edildi.