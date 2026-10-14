Boğaz’ın rengi değişti: İstanbul’da şaşırtan manzara

Sarıyer açıklarında korkutan görüntü: LPG tankeri şiddetli fırtınada böyle görüntülendi

İstanbul Sarıyer’de açıklarında etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle LPG tankeri sürüklenmeye başladı. Bir süre sürüklendikten sonra kendi imkanlarıyla kurtulan gemi daha sonra açığa çıkarak demirledi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.