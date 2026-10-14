Boğaz’ın rengi değişti: İstanbul’da şaşırtan manzara
11:37, 14/10/2026, Çarşamba
DHA
İstanbul’da gece boyunca etkili olan sağanak, Boğaz’da sıra dışı görüntülere yol açtı. Derelerden taşınan suların denize ulaşmasıyla kıyıların bazı bölümleri kahverengiye büründü.
İstanbul’da etkili olan sağnak yağışın ardından İstanbul Boğazı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.
İstanbul’da gece yarısından sonra etkisini artıran sabah saatlerinde ise yoğun şekilde yağan yağmur nedeniyle İstanbul Boğazı'nın rengi değişti.
Derelerden akan suyun boğaza ulaşmasıyla kıyı kesimlerde bazı bölgelerde yaklaşık 200 metrelik alanlarda denizin rengi kahverengiye döndü.
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