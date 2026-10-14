Otomotiv devinde şok senaryo: 75 yıllık marka kapanabilir

Otomotiv devinde hareketli saatler yaşanıyor. Volkswagen bünyesindeki Seat'ın geleceği tartışılırken, CEO Markus Haupt, kapatılma senaryosunun masada olduğunu ancak nihai kararın henüz alınmadığını açıkladı.

Otomotiv sektöründe yaşanan elektrikli araç dönüşümü, Volkswagen Grubu bünyesindeki İspanyol üretici Seat üzerinde stratejik bir baskı oluşturuyor.

Paris Otomobil Fuarı’nda konuşan Seat ve Cupra CEO’su Markus Haupt, markanın kapatılmasının gündemdeki olası senaryolardan biri olduğunu ancak henüz kesin bir karara varılmadığını vurguladı.

Küresel pazarda rekabetin kızışması ve Çinli üreticilerin pazar payını artırması, grubun model geliştirme stratejilerini etkiliyor. Haupt, Ibiza ve Arona modellerine önümüzdeki yıl hafif hibrit motor seçeneklerinin ekleneceğini belirterek, markanın faaliyetlerini sürdürmeye odaklandıklarını ifade etti.

Müşteri hakları ne olacak?

2030 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek karbon emisyon standartları, markanın uzun vadeli yol haritasını çizen en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Olası bir faaliyet durdurma durumunda ise mevcut müşterilerin mağdur edilmeyeceğini açıklayan yönetim, en kötü senaryoda dahi 15 yıl boyunca yedek parça ve servis desteğinin süreceğini taahhüt etti.

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