Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kazada midibüs şoförüne gözaltı

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Şuhut-Dinar kara yolunun Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Isparta'nın Senirkent ilçesinden Şuhut'a gelen tarım işçilerini taşıyan, E.G.'nin kullandığı 03 SK 073 plakalı midibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 28 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Firdevs Akdağ, Şuhut Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan midibüs şoförü E.G., tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

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