Togg yeni aracını tanıttı: 4,3 saniyede 100 kilometre hıza çıkıp 26 dakikada şarj oluyor! İşte T10F 4More fiyatı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, T10F 4More modelinin Kehribar Serisi'ni tanıttı. Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle 435 beygir güç üreten yeni seri, sportif performansını özel tasarım detaylarıyla bir araya getiriyor. Jantlardan ön ızgaraya, logodan yan aynalara kadar uzanan Kehribar dokunuşları, modelin dış tasarımında öne çıkıyor.
Togg'un T10F 4More modeli için hazırladığı Kehribar Serisi, 320 kW güç ve 700 Nm tork değerleriyle dikkat çekiyor. WLTP ölçümlerine göre 500 kilometre menzil sunan araç, yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa hızlı şarjla 26,5 dakikada ulaşabiliyor. Seri, yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle sunulacak.
Togg, doğadan ilham alan özel serilerine Kehribar ile bir yenisini daha ekliyor. Kendine özgü rengi ve özel tasarım detaylarıyla Kehribar Serisi, T10F 4More’un güçlü ve dinamik karakterine yeni bir yorum getiriyor. Yüksek performansı estetik, teknoloji ve sürüş dinamizmiyle tamamlayan yeni seri, yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More’u Kehribar Serisi ile kullanıcılarla buluşturuyor. Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu kehribarın kendine özgü renklerinden ilham alan seri, özel tasarım detaylarıyla T10F’in sportif çizgilerini ön plana çıkarıyor.
Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle sunulan Kehribar Serisi, ışığa göre değişen yansımalarıyla T10F 4More’un görünümüne sofistike bir karakter kazandırıyor.
Doğadan gelen yeni ilham Kehribar
Togg’un özel seri yaklaşımının yeni üyesi Kehribar, adını milyonlarca yılda fosilleşen doğal reçineden alıyor. Volkanik kökenli obsidiyenin derin siyah tonlarını yansıtan Obsidiyen Serisi’nin ardından Kehribar, sıcak renkleri ve zarif detaylarıyla doğanın farklı bir yüzünü markanın tasarım dünyasına taşıyor. Anadolu’nun ruhunu ve zamanın izlerini taşıyan Kehribar, geleceğin teknolojisiyle buluşuyor.
Özgün detaylarla güçlenen sportif tasarım
T10F 4More Kehribar Serisi’nde özel detaylar, dış tasarımdaki sportif çizgileri belirginleştirerek bütüncül ve özgün bir görünüm ortaya koyuyor. Jantlardan ön panjura, logodan yan aynalara ve cam çerçevelerine kadar tasarımın farklı noktalarında kullanılan Kehribar detayları, ışığın değişen etkisiyle farklı açılardan kendini gösteriyor. İç mekânda ise Artisyn kumaş ve kabartma desenli detaylara sahip koltuklar ile özel dekoratif yüzeyler, dış tasarımdaki renk ve malzeme uyumunu kabine taşıyor.
T10F 4More’un özellikleri neler?
Kehribar Serisi, kendine özgü tasarım ayrıntılarını T10F 4More’un üstün performansıyla bir araya getiriyor. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More, 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 4,3 saniyede ulaşıyor. 89.6 kWh batarya kapasitesiyle WLTP standartlarına göre 500 kilometre menzil sunan model, 26.5 dakikalık hızlı şarj süresiyle de günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.
T10F 4More’un fiyatı
Togg T10F V2 4More modelinin güncel anahtar teslim fiyatı 3 milyon 217 bin 937 TL