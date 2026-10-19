Zaferin toprağında geleceğin Türkiye'si yükseliyor

Bazı şehirler, bir ülkenin hikâyesinde özel bir yere sahiptir. Afyonkarahisar, bağımsızlık mücadelesinin hafızasını taşıyan, Cumhuriyet’in kuruluş yolculuğuna tanıklık eden ve bu mirası geleceğe taşıma sorumluluğunu üstlenen şehirlerimizden biridir. Kocatepe’den yükselen kararlılık, bugün şehrin çalışma azminde, üretim kültüründe ve geleceğe duyduğu inançta yaşamaktadır.

Anadolu’nun kavşak noktasındaki Afyonkarahisar; köklü tarihini, yer altı zenginliklerini, tarımsal üretimini, sanayi birikimini ve akademik gücünü aynı gelecek hedefinde buluşturuyor. Şehrin Türkiye Yüzyılı vizyonu; sahip olduğu değerleri koruyarak büyümek, üretimde katma değeri artırmak ve gelişmenin imkânlarını bütün ilçelerine ve köylerine ulaştırmaktır.

YOLLARIN BULUŞTUĞU YERDEN, HAYALLERİN VARIŞ NOKTASINA

Afyonkarahisar’ın coğrafi konumu, şehre ulaşım ve ticaret açısından önemli bir güç kazandırır. Farklı bölgeleri birbirine bağlayan yollar, aynı zamanda insanları, ürünleri ve yeni fırsatları buluşturur.

“Varış Noktası Afyonkarahisar” anlayışı, bu konumun turizm ve şehir yaşamıyla bütünleşmesini ifade eder. Kaleye uzanan bir manzara, tarihî sokaklarda yapılan bir yürüyüş, termal tesislerde geçirilen bir tatil ve yöresel sofralarda keşfedilen lezzetler; ziyaretçiyi şehirle daha güçlü bir bağ kurmaya davet eder.

Afyonkarahisar’ın hedefi, her ziyaretin yeni bir keşfe dönüşmesi; şehir merkezinden ilçelere uzanan rotaların yerel ekonomiye ve kültürel yaşama katkı sağlamasıdır.

HIZLI TRENLE MESAFELER KISALACAK, YENİ FIRSATLAR YAKINLAŞACAK

Ankara–İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, Afyonkarahisar’ın ulaşım geleceğinde önemli bir yere sahiptir. Proje, şehrin Ankara ve İzmir doğrultusundaki bağlantılarını güçlendirmeyi ve yolculuk sürelerini kısaltmayı hedeflemektedir.

Hattın hizmete girmesiyle sağlanacak erişim kolaylığının; turizm, iş seyahatleri, üniversite yaşamı ve şehirler arası etkileşim için yeni imkânlar oluşturması beklenmektedir. Daha kolay ulaşılabilen bir Afyonkarahisar, ziyaretçilerin seyahat planlarında ve yatırımcıların değerlendirmelerinde daha güçlü bir konum kazanabilir.

Karayolu ve demiryolu bağlantılarının birlikte sunduğu avantaj, şehrin Anadolu’nun önemli buluşma noktalarından biri olma kimliğini geleceğe taşıyacaktır.

KOCATEPE’DEN ALINAN İLHAM, YARINLARA TAŞINAN SORUMLULUK

Kocatepe ve Büyük Taarruz’un hatırası, bu topraklarda bağımsızlığın hangi fedakârlıklarla kazanıldığını anlatır. Bu mirası yaşatmak; tarihî alanları korumayı, genç kuşaklara zaferin anlamını aktarmayı ve şehrin gelişimini aynı sorumluluk duygusuyla sürdürmeyi gerektirir.

Afyonkarahisar Kalesi, Ulu Cami, Sultan Dîvânî Mevlevihanesi, tarihî çarşılar ve geleneksel konutlar, şehrin kültürel hafızasını tamamlar. Frigya’nın kaya anıtları ve Ayazini’nin tarihî dokusu ise ziyaretçiyi Anadolu’nun farklı dönemleriyle buluşturur.

Afyonkarahisar’da tarih, geleceğe yön veren bir ilham kaynağıdır.

İKİ ÜNİVERSİTE, GÜÇLÜ BİR EĞİTİM VİZYONU, AYDINLIK BİR GELECEK

Afyonkarahisar’ın en değerli yatırımı insana yapılan yatırımdır. Şehrin geleceği; sınıflarda öğrenen, laboratuvarlarda araştıran, atölyelerde üreten ve hayallerine emek veren gençlerle şekilleniyor.

EĞİTİMLE BÜYÜYEN ŞEHİR, BİLGİYLE GÜÇLENEN GELECEK

Bir şehrin kalkınmasının temelinde, insanlarının bilgi ve becerileri bulunur. Okul öncesinden yükseköğretime uzanan eğitim yolculuğu; çocukların yeteneklerini keşfetmesini, gençlerin meslek edinmesini ve toplumun değişen ihtiyaçlara hazırlanmasını sağlar.

Afyonkarahisar için eğitim; üretimin, kültürün ve toplumsal gelişmenin ortak temelidir. Akademik eğitimin mesleki becerilerle, bilimsel düşüncenin girişimcilikle ve öğrenmenin hayatın içindeki deneyimlerle buluşması, şehrin geleceğine güç katacaktır.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ: BİLGİDEN ÜRETİME UZANAN GÜÇ

Afyon Kocatepe Üniversitesi, şehrin yükseköğretim ve bilim hayatının temel kurumlarından biridir. Eğitim ve araştırma faaliyetleri, öğrencileri ve akademik birikimiyle Afyonkarahisar’ın düşünce, kültür ve mesleki gelişim ortamına katkı sunmaktadır. Üniversitenin akademisyenlerinin katkılarıyla hazırlanan “Afyonkarahisar Gastronomi Mirası” kitabı, bu birikimin şehrin yerel değerleriyle buluşmasına örnek oluşturmaktadır.

Üniversitenin şehirle kurduğu bağın güçlenmesi; bilimsel bilginin işletmelere, yerel üretime ve toplumsal hayata daha fazla yansıması açısından önemlidir. Öğrencilerin Afyonkarahisar’da kazandığı deneyim, şehrin insan kaynağına ve gelecekteki girişimlerine de değer katabilir.

AFSÜ: SAĞLIKTA BİLGİ, ARAŞTIRMADA UZMANLIK

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık alanındaki eğitim ve araştırma faaliyetleri ile üniversite hastanesinin sunduğu hizmetleri aynı kurumsal yapıda buluşturmaktadır. Bu yapı, şehrin sağlık alanındaki akademik ve uygulamalı birikimini desteklemektedir.

AFSÜ’nün uzmanlaşmış yapısı ile Afyonkarahisar’ın termal turizm birikimi, sağlık ve iyi yaşam odaklı çalışmalar için önemli bir iş birliği potansiyeli sunar. Bilimsel araştırmaların ve uzmanlık bilgisinin rehberliğinde geliştirilecek çalışmalar, şehrin bu alandaki geleceğine katkı sağlayabilir.

İki üniversitenin bilgi ve insan kaynağı, Afyonkarahisar’ın kalkınma hedefleri için güçlü bir dayanaktır.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİYLE ÜRETİME YENİ ALANLAR AÇILIYOR

Afyonkarahisar’ın sanayi geleceğinde, mevcut organize sanayi bölgelerinin gelişmesi ve yeni yatırım alanlarının hazırlanması önemli bir yer tutmaktadır. Valiliğin Ağustos 2026 tarihli açıklamasında, ildeki OSB sayısının son 23 yılda 6’dan 9’a, toplam alanlarının ise 425 hektardan 2.624 hektara yükseldiği belirtilmektedir.

Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin planlama çalışmaları ve mevcut sanayi alanlarının geliştirilmesi, yatırım için hazırlanan altyapının farklı aşamalarını oluşturmaktadır. İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ise doğal taş sektöründeki uzmanlaşmanın önemli örneklerinden biridir.

Bu gelişimin kalıcı değere dönüşmesi; nitelikli istihdam, verimli üretim ve teknoloji kullanımıyla mümkündür. OSB bünyesinde hayata geçirilen yeni Zafer Teknopark hizmet binası da bilim ile sanayi arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik bir adımdır.

Afyonkarahisar’ın üretim hedefi; emeği bilgiyle, sanayiyi teknolojiyle, yatırımı istihdamla buluşturmaktır.

YER ALTINDA ZENGİNLİK, YER ÜSTÜNDE EMEK VE KATMA DEĞER

Termal kaynakları ve mermeriyle güçlü bir doğal mirasa sahip olan Afyonkarahisar, bu zenginliği turizm, üretim ve yerel kalkınma için değerlendirme potansiyeli taşıyor.

TERMALİN SICAKLIĞI, ŞEHRİN GELECEĞİNE GÜÇ VERİYOR

Afyonkarahisar’ın termal kaynakları, şehrin yer altı zenginliklerinin ve turizm kimliğinin önemli bir parçasıdır. Dinlenme ve iyi yaşam arayışındaki ziyaretçiler için termal konaklama; kültür, gastronomi ve doğa deneyimleriyle birlikte sunulabilecek güçlü bir imkândır.

Jeotermal kaynaklar, tarımsal üretim açısından da değerlendirilmektedir. Çay–Çobanlar–Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi kapsamında yürütülen çalışmalar, sıcak su kaynaklarının seracılıkta kullanılması ve yıl boyunca üretimin desteklenmesi hedefini taşımaktadır.

Bu yaklaşım, doğal kaynaklarla planlı üretimi buluşturur. Kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanılması, Afyonkarahisar’ın jeotermal zenginliğini gelecek kuşaklara taşımasının da temel şartıdır.

MERMERİN BAŞKENTİNDEN DÜNYAYA AÇILAN KAPI

Afyonkarahisar mermeri, doğal taşın insan emeği ve ustalıkla değer kazanmasının güçlü bir simgesidir. Ocaktan çıkan taşın işlenmesi, tasarlanması ve farklı kullanım alanlarına hazırlanması; üretimden ticarete uzanan bir ekonomik zincir oluşturur.

İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, bu sektörün planlı üretim altyapısına katkı sağlamaktadır. Bölgede gerçekleştirilen güneş enerjisi yatırımları da üretim tesislerinin enerji ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların bir parçasıdır.

Mermerde tasarımın, teknolojinin ve işleme kalitesinin geliştirilmesi, doğal kaynağın daha yüksek katma değerle değerlendirilmesini sağlayabilir. Afyonkarahisar’ın yer altından gelen bu gücü, yetişmiş insan kaynağı ve üretim tecrübesiyle geleceğe taşınacaktır.

TOPRAĞIN BEREKETİ, SOFRANIN ZENGİNLİĞİ

Afyonkarahisar’ın tarım ve hayvancılık birikimi, mutfak kültürüyle doğrudan bağlantılıdır. Kaymak, sucuk, lokum, haşhaşlı lezzetler ve geleneksel yemekler; üreticinin emeğini, ustanın bilgisini ve kuşaklar boyunca aktarılan bir kültürü sofrada buluşturur.

Gastronomi, ziyaretçiye şehrin hikâyesini tattırırken yerel üreticiler ve işletmeler için de fırsatlar oluşturur. Yerel ürünlerin niteliğinin korunması, tanıtımının güçlendirilmesi ve daha geniş pazarlara ulaşması; kırsal üretim ile şehir ekonomisi arasındaki bağı destekler.

Afyonkarahisar’ın her lezzetinde bir emek, her sofrasında paylaşılacak bir hikâye vardır.

GÜÇLÜ KÖYLER, YAŞANABİLİR İLÇELER, BİRLİKTE BÜYÜYEN ŞEHİR

Afyonkarahisar’ın kalkınması, merkezle birlikte bütün ilçelerin ve köylerin yaşam kalitesinin yükselmesiyle anlam kazanır. Ulaşım, içme suyu, altyapı, çevre hizmetleri ve tarımsal üretimi destekleyen çalışmalar, kırsalda günlük hayatın doğrudan karşılığıdır.

Doğal ve kültürel değerlerin korunması da bu gelişimin ayrılmaz bir parçasıdır. Akdağ’dan Eber’e, Frigya’nın vadilerinden Emre Gölü çevresine uzanan zenginlikler; hem şehir halkı hem de ziyaretçiler için değerli bir yaşam çevresi sunar. Geleceğe yönelik her adımda bu mirasın gözetilmesi, kalkınmanın kalıcılığını güçlendirecektir.

KÖKLERİ ZAFERDE, GÜCÜ BİLGİDE, HEDEFİ GELECEKTE

Afyonkarahisar; tarihinin ilhamını iki üniversitesinin akademik gücüyle, yer altı zenginliklerini üretim kültürüyle ve ulaşım konumunu yeni bağlantılarla buluşturuyor.

Şehrin gelecek yolu; eğitimde fırsatları geliştirmekten, sanayide katma değeri artırmaktan, termal ve mermer kaynaklarını özenle değerlendirmekten ve kalkınmanın imkânlarını bütün yerleşimlerine ulaştırmaktan geçiyor.

FUAR VE FESTİVALLER ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR

Blok Mermer Fuarı’ndan MXGP Dünya Motokros Şampiyonası’na, GastroAfyon’dan caz ve klasik müzik festivallerine… Afyonkarahisar, farklı dünyaları aynı şehirde buluşturan organizasyonlarıyla Türkiye Yüzyılı’na renk, hareket ve değer katıyor.

Bir şehrin gücü, insanları buluşturabilmesinde de kendini gösterir. Afyonkarahisar; üreticileri ve alıcıları, sporcuları ve izleyicileri, şefleri ve lezzet tutkunlarını, sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiren etkinlikleriyle çok yönlü bir şehir kimliği ortaya koyuyor.

Fuarlar ve festivaller, şehrin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelerle buluşmasını sağlıyor. Her organizasyon, Afyonkarahisar’ı keşfetmek için yeni bir neden sunarken ticaret, turizm ve kültür hayatı arasında güçlü bağlar kurulmasına zemin hazırlıyor.

MERMERİN BAŞKENTİNDE, DÜNYA TİCARETİYLE BULUŞMA

Afyonkarahisar Uluslararası Blok Mermer Fuarı, şehrin doğal taş birikimini uluslararası ticaretle buluşturan önemli bir organizasyondur. Blok mermer üreticileri, ihracatçılar, ithalatçılar ve sektör profesyonellerini bir araya getiren fuar, yeni ticari bağlantılar ve iş birlikleri için ortak bir buluşma alanı sunmaktadır.

Afyonkarahisar’ın yer altı zenginliği, fuar alanında üretim tecrübesi ve girişimcilikle buluşur. Mermerin niteliği, çeşitliliği ve kullanım imkânları sektörün doğrudan dikkatine sunulurken, şehrin sanayi ve ticaret kimliği de görünürlük kazanır.

Mermerin başkentinden dünyaya açılan bu kapı, Afyonkarahisar’ın üretim gücünü yeni pazarlara taşıma hedefinin güçlü bir ifadesidir.

MXGP: DÜNYANIN HEYECANI AFYONKARAHİSAR’DA

Afyonkarahisar, MXGP Türkiye kapsamında Dünya Motokros Şampiyonası’nın önemli yarışlarına ev sahipliği yapmaktadır. Uluslararası sporcuların, takımların ve motor sporları tutkunlarının buluştuğu organizasyon, şehri dünya motokros takviminin bir parçası hâline getirmektedir.

Pistte yaşanan rekabet, şehirde paylaşılan heyecana dönüşür. Sporcuların performansı ve izleyicilerin coşkusu, Afyonkarahisar’ın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan şehir kimliğini güçlendirir.

Bu buluşmalar, spor turizmi için önemli fırsatlar sunarken ziyaretçilerin şehrin termal, kültürel ve gastronomik değerlerini tanımasına da vesile olabilir. Yarış için gelen bir misafirin Afyonkarahisar’ı keşfetmesi, organizasyonun şehirle kurduğu bağı daha da anlamlı kılar.

Zaferin şehri, dünyanın spor heyecanına ev sahipliği yapıyor.

GASTROAFYON: GELENEĞİN LEZZETİ, GELECEĞİN SOFRASI

Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali, Afyonkarahisar mutfağını ziyaretçilerle ve gastronomi dünyasıyla buluşturan önemli bir tanıtım platformudur. Yöresel yemeklerin ve mutfak kültürünün tanıtılması, termal turizmin gastronomiyle desteklenmesi ve yerel lezzetlerin uluslararası bilinirliğinin artırılması festivalin temel amaçları arasındadır. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında 2019 yılında katılan Afyonkarahisar, UNESCO Gastronomi Şehri kimliğiyle köklü mutfak mirasını dünya ile paylaşmaktadır. GastroAfyon, bu uluslararası kimliği görünür kılarak geleneksel lezzetlerin korunmasına, tanıtılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmaktadır.

Kaymak, sucuk, lokum, haşhaşlı lezzetler ve geleneksel yemekler; bu buluşmada üreticinin emeğini, ustanın bilgisini ve şehrin misafirperverliğini aynı sofraya taşır. Yerli ve yabancı şeflerin katılımı da Afyonkarahisar mutfağının farklı bakış açılarıyla tanışmasına imkân verir.

GastroAfyon, yerel ürünlerin arkasındaki hikâyeyi anlatmak ve mutfak mirasını yeni kuşaklarla paylaşmak için değerli bir fırsattır. Her lezzet, ziyaretçiye şehrin gündelik hayatından, toprağından ve geleneklerinden bir iz sunar.

Afyonkarahisar’ın sofrası, bir şehrin kültürünü dünyayla paylaşan davettir.

ZAFER HAFTASI VE ZAFER YÜRÜYÜŞÜ: KOCATEPE’YE UZANAN VEFA

Afyonkarahisar’ın etkinlik takviminde Zafer Haftası, Büyük Taarruz’un hatırasını yaşatan ve bağımsızlık mücadelesinin anlamını yeni kuşaklara aktaran özel bir yere sahiptir. Anma törenleri ve kültürel etkinlikler, şehrin zafer mirasını ortak bir hafıza ve vefa duygusuyla buluşturur.

Zafer Haftası kapsamında 25 Ağustos’u 26 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleştirilen Zafer Yürüyüşü, Şuhut’un Çakırözü köyünden Kocatepe’ye uzanan güzergâhta katılımcıları Büyük Taarruz’un tarihî atmosferiyle buluşturur. Gecenin içinden Kocatepe’ye yönelen adımlar, bağımsızlık için verilen mücadelenin fedakârlığını hatırlatırken zaferin emanetini geleceğe taşıma sorumluluğunu da güçlendirir.

Zafer Yürüyüşü, Afyonkarahisar’ın tarih ve kültür turizmine anlam katan bir buluşmadır. Farklı kuşakları aynı güzergâhta bir araya getiren bu yürüyüş, şehri ziyaret edenlere zaferin kazanıldığı toprakları yerinde tanıma ve millî mücadelenin ruhunu birlikte yaşama imkânı sunar.

CAZIN RİTMİ, KLASİK MÜZİĞİN ZARAFETİ

Afyonkarahisar’ın festival kimliğinde müziğin özel bir yeri vardır. Uzun yıllardır sürdürülen caz ve klasik müzik festivalleri, şehrin kültür ve sanat hayatında köklü bir gelenek oluşturmuştur. Klasik Müzik Festivali’nin 2026’da 25’inci, Caz Festivali’nin ise 26’ncı yılına ulaşması, bu sürekliliğin güçlü bir göstergesidir.

Konserler, dinleyicileri farklı müzik dünyalarıyla buluştururken ortak bir sanat deneyimi yaşatır. Festival programlarında yer alan söyleşiler ve eğitim buluşmaları da sanatla kurulan ilişkinin konser salonlarının ötesine uzanmasına katkı sunar.

Cazın özgür ritmi ve klasik müziğin zengin anlatımı, Afyonkarahisar’ın kültürel yaşamına farklı sesler katar. Bu birikimin korunması ve genç kuşaklarla paylaşılması, şehrin geleceğine yapılan değerli bir yatırımdır.

HER BULUŞMA, ŞEHRE AÇILAN YENİ BİR KAPI

Afyonkarahisar’ın fuar ve festivalleri, birbirini tamamlayan bir şehir hikâyesi anlatır: Blok Mermer Fuarı üretim ve ticareti, MXGP sporun uluslararası heyecanını, GastroAfyon mutfak mirasını, caz ve klasik müzik festivalleri ise sanatın birleştirici gücünü öne çıkarır. Zafer Haftası ve Zafer Yürüyüşü ise bu buluşmaları bağımsızlık hafızası ve Kocatepe’ye uzanan vefa duygusuyla tamamlar.

Bu çeşitlilik, ziyaretçilerin şehre farklı nedenlerle gelmesini ve farklı deneyimlerle ayrılmasını sağlar. Organizasyonların yerel işletmelerle, kültürel rotalarla ve turizm imkânlarıyla bütünleşmesi, oluşan değerin şehir geneline yayılmasını destekleyebilir.

Türkiye Yüzyılı’nın yükselen şehirleri arasında Afyonkarahisar; zaferin hatırasını taşıyan, bilgiyle güçlenen, emeğiyle üreten ve geleceğini kendi değerleri üzerine kuran bir şehir olarak yerini alıyor.