TOKİ başvuru heyecanı yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kura şartı aramaksızın büyük bir açık satış kampanyası başlattı. 15 Haziran - 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvuruları kabul edilecek olan bu dev projeyle, 5'i deprem bölgesi olmak üzere tam 64 ilde yaklaşık 20 bin konut kurasız ve başvuru bedelsiz olarak satışa sunuluyor. Peki TOKİ kurasız ev satışı hangi illerde var? İşte TOKİ açık satış kampanyası olan 64 il ve ilçeler.

1 /15 TOKİ başvuru sürecini araştıran vatandaşlar için 2026 TOKİ açık satış kampanyası kapsamında yaklaşık 20 bin konut, kura çekimi yapılmadan satışa sunuluyor. Konutların satışları 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek. Başvuru bedeli alınmaksızın satışa sunulacak konutlar, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacak.

2 /15 TOKİ kurasız ev satışı hangi illerde: TOKİ açık satış kampanyası olan 64 il neresi? TOKİ kurasız ev satışı olan iller arasında Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya da var. TOKİ açık satış kampanyası olan iller ve konut sayıları şöyle:

3 /15 Afyonkarahisar 395, Ağrı 118, Aksaray 219, Amasya 68, Ankara 2 bin 62, Antalya 46, Ardahan 14, Artvin 30,

4 /15 Aydın 310, Balıkesir 213, Batman 588, Bayburt 172, Bilecik 206, Bingöl 88, Bitlis 262, Burdur 269, Bursa 2 bin 190, Çanakkale 108,

5 /15 Çankırı 83, Çorum 157, Denizli 319, Düzce 130, Edirne 127, Erzincan 37, Erzurum 21, Eskişehir 565, Giresun 38, Gümüşhane 44, Hakkari 86, Isparta 176, İzmir 306, Karabük 127, Karaman 120,

6 /15 Kars 48, Kastamonu 28, Kayseri 104, Kırıkkale 85, Kırklareli 139, Kırşehir 220, Kocaeli 433, Konya 998, Kütahya 127, Manisa 115, Mardin 452, Mersin 272, Muğla 97,

7 /15 Muş 147, Nevşehir 317, Rize 5, Sakarya 20, Samsun 684, Siirt 294, Sivas 203, Şırnak 275, Tekirdağ 424,

8 /15 Tokat 61, Van 161, Yozgat 216, Zonguldak 19, Elazığ 61, Gaziantep 7, Hatay 1238, Kahramanmaraş 1073, Malatya 1000.

9 /15 TOKİ 20 bin kurasız konut satışı olan ilçeler için tıklayın

10 /15 TOKİ kurasız ev satışı ödeme planı nasıl, fiyatlar ne kadar? Evler vatandaşlara 3 farklı ödeme seçeneğiyle sunulacak. Buna göre, ilk seçenekte konut seçimini yapan alıcılar peşin alımlarda yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. İkinci seçenekte yüzde 50 peşinat ödenmesinin ardından kalan tutar için 72 ay vade uygulanacak, ayrıca yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı 12 ay sonra yani 30 Haziran 2027'ye kadar ödenecek. Kalan bedel için de 60 ay vade imkanı sunulacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

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14 /15 TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak? 15 Haziran ve 17 Temmuz arasında satış yapılacak. Halk Bankası ve Ziraat Bankası konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve TOKİ web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacak.

TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı kampanyasından kimler faydalanabilecek? 18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı? Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak.

TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ikametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu? İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.