AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF 2026 bütünleme (telafi) sınavı takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için bu kez bütünleme (telafi) sınavı süreci gündeme geldi. Final sınavında başarısız olan veya sınava katılamayan öğrenciler, telafi sınavlarıyla notlarını yükseltme fırsatı ararken gözler AUZEF’in açıklayacağı sınav takvimine çevrildi.
AUZEF sınav maratonunda final oturumlarının geride kalmasıyla birlikte öğrenciler bütünleme sınavı tarihlerini araştırmaya başladı. FF ve FD gibi notlarla başarısız olan adayların katılabildiği telafi sınavları, akademik sürecin en kritik aşamalarından biri olarak görülüyor.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 akademik takvimine göre bahar dönemi bütünleme (telafi) sınavları 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi derslerinden başarısız olan veya notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, belirtilen tarihlerde yapılacak sınavlara katılabilecek.
BÜTÜNLEME SINAVI HAKKINDA BİLGİLER
Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.
DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.
DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için bütünleme sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa, son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.
Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa, sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlenmemelidir.