Bugün hangi Dünya Kupası maçları var? 14 Haziran maç programı ve yayın bilgileri

14 Haziran Dünya Kupası maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün hangi Dünya Kupası maçlarının oynanacağı, karşılaşmaların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılırken Almanya-Curaçao ile Hollanda-Japonya mücadelelerinin saat ve yayın bilgileri belli oldu.
14 Haziran Dünya Kupası maçları kapsamında Almanya-Curaçao ve Hollanda-Japonya karşılaşmaları oynanacak. Günün iki mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve tabii üzerinden takip edilebilecek.
14 Haziran Dünya Kupası maçları
2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması devam ederken 14 Haziran Dünya Kupası maçları belli oldu. Almanya ile Curaçao saat 20.00’de, Hollanda ile Japonya ise saat 23.00’te karşı karşıya gelecek.
Günün iki karşılaşması da TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleler aynı zamanda tabii platformu üzerinden izlenebilecek.
Bugünkü Dünya Kupası maç programı
- 20.00 | Almanya-Curaçao: TRT 1 ve tabii
- 23.00 | Hollanda-Japonya: TRT 1 ve tabii
Hollanda-Japonya maçı saat kaçta?
Hollanda-Japonya karşılaşmasının başlama saati 23.00 olarak açıklandı. Günün ikinci Dünya Kupası mücadelesi TRT 1’den canlı yayınlanacak ve tabii platformunda izlenebilecek.
Böylece 14 Haziran Dünya Kupası programında biri saat 20.00’de, diğeri 23.00’te olmak üzere iki karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.
Almanya-Curaçao maçı saat kaçta?
Almanya-Curaçao karşılaşması 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanırken tabii üzerinden de takip edilebilecek.