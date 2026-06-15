Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TRT 1 Dünya Kupası frekans şifresiz canlı izle sayfası! TRT 1 şifreli kanal çözümü: TRT 1 Dünya Kupası maçları CANLI yayın frekans ayarı nereden, nasıl yapılır?

TRT 1 Dünya Kupası frekans şifresiz canlı izle sayfası! TRT 1 şifreli kanal çözümü: TRT 1 Dünya Kupası maçları CANLI yayın frekans ayarı nereden, nasıl yapılır?

18:4015/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken, milyonlarca futbolsever TRT 1 yayınlarına ilişkin frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Özellikle uydu alıcılarında "şifreli kanal" uyarısıyla karşılaşan izleyiciler, TRT 1'in güncel frekans ayarlarını öğrenerek karşılaşmaları kesintisiz izlemek istiyor. Dünya Kupası boyunca yayınlanacak maçlar öncesinde TRT tarafından paylaşılan güncel uydu bilgileri yeniden gündeme geldi.

Dünya Kupası maçlarının TRT ekranlarından yayınlanacak olmasıyla birlikte frekans araştırmaları hız kazandı. Bazı kullanıcıların uydu alıcılarında yaşadığı erişim sorunları nedeniyle "TRT 1 şifreli kanal" uyarısı yeniden gündeme gelirken, izleyiciler güncel frekans bilgileri ve kanal ayarlama işlemlerine odaklandı.

TRT 1-TRT SPOR GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A

FREKANS: 11794

POLARİZASYON V(DİKEY)

SEMBOL ORANI 30000

FEC: 3/4

TRT 1 SİNYAL YOK SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Ayarlar ya da Kurulum menüsüne girin.

Tek kanal arama menüsüne girin.

Uydu alanında Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçin.

Şebekede ara kısmını açık hâline getirin.

TRT frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için

TRT 1 frekans güncellemesini manuel olarak (Biss Key veya TP Ekle) ise şöyle yapabilirsiniz:

Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

Menüden ‘Transporder ya da Transporder Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.

‘Transporder Ekle’ seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.

Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra ‘Okey’ tuşuna basarak frekansları kaydedin.

Menüden çıkmak için ‘Exit’ tuşuna basın.

eni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir.

Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun. Bu ayarları yaptıktan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını uydu üzerinden TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz

#TRT 1
#TRT 1 frekans ayarları
#Trt 1 Frekans Bilgileri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bakan Çiftçi duyurdu: Emniyette 19 bin 96 personelin görev yeri değişti