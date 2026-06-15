TOKİ kurasız 20 bin konut satışları başladı mı, başvuru şartları nedir? Kimler başvurabilir? 64 ilde TOKİ açık satış ödeme planı detayları

Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.