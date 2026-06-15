TOKİ 20 bin konut il il fiyat listesi: TOKİ kurasız konut fiyatları ne kadar, taksitler sabit mi kalacak, artacak mı?

TOKİ 20 bin kurasız konut satışı bugün başlıyor. 15 Haziran'da başlayacak satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek. TOKİ, 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin TOKİ kurasız konut için fiyat listeleri belli oldu. Kampanya kapsamında 2+1 ve 3+1 konutlar satışa çıkarılacak. Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peki TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyası ödemeleri nasıl olacak, aylık taksitleri artacak mı, sabit mi kalacak? İşte kurasız satış yöntemiyle sunulacak konutlarda il il fiyat listesi, peşinat oranı ve taksit seçeneklerine ilişkin tüm detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Peki TOKİ 20 bin kurasız konut fiyatları ne kadar aylık taksitler artacak mı, sabit mi kalacak?
TOKİ 20 bin kurasız konut fiyatları ne kadar?
Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
TOKİ 20 bin kurasız konut taksitleri artacak mı, sabit mi kalacak?
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur MaaşArtış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artırılacaktır.
İlk taksit ödeme tarihi Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı kampanyasından kimler faydalanabilecek?
18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?
Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ikametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?
İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyasında gelir koşulu var mı?
Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışında evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?
3 alternatif sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilebilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası konut teslimleri ne zaman yapılacak?
Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi büyüklükte konutlar olacak?
2+1 ve 3+1 satışa sunulacak. İstenilen konut tipi seçilebilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi il ve ilçede kaç konut satışa çıkarılacak?
Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti. Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak.
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