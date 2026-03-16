Kadir Gecesi duası: Peygamberimizin Kadir Gecesi’nde okuduğu dua

16:2026, Pazartesi
Kadir Gecesinde yapılacak dua
Mübarek Ramazan ayı içerisinde bulunan bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Müslümanlar açısından büyük bir öneme sahiptir. Yüce Rabbimiz Kadir Suresi’nde Kur’an-ı Azimuşan’ın Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir. Herkim de imanla ve ecrini Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları mağfiret olunmakta. İşte Kadir Gecesi Duası.

Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen mübarek bir gecedir. Bu Mübarek gecede ibadet yaparak dua etmek isteyenler nasıl dua edeceğini sorguluyor. Ramazan ayının en kıymetlisi Kadir Gecesi, bu yıl 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Kadir Gecesi nedir?

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) ekseriyetle son 10 gecede arayınız buyurduğu, Kur’an’ın Allah (c.c) tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed -sellallahü aleyhi ve sellem-‘e vahyedilmeye, indirilmeye başlandığı gecedir.

Kadir Gecesinde okunacak dualar hangileri?

Hazret-i Âişe Vâlidemiz, Peygamber Efendimiz’e:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl duâ edeyim?” diye sormuş.

Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz de:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنّ۪ي

“–«Allâh’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye duâ et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84; İbn-i Mâce, Duâ, 5)

Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, bu ümmete mahsustur. Başka peygamberlere böyle faziletli bir gece verilmemiştir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Allahü teâlâ, Kadir Gecesi’ni ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi.) [Deylemî]

Resulullah’a “sallallahü aleyhi ve sellem”, kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu. Uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, Allahü teâlâ ona bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni ihsan etti. Allahü teâlâ, (Kadir Gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibini ferahlandırdı. (İ. Malik)

Resulullah efendimiz, (Benî İsrail peygamberlerinden 80 yıl hep ibadet eden oldu) buyurunca, Eshab-ı kiram hayret etti. Cebrail aleyhisselam gelip, (Yâ Resulallah, ümmetin o peygamberlerin, [diğer işlerin dışında] 80 yıl hep ibadet etmesine şaşıyorlar. Allah sana ondan iyisini verdi) diyerek, (Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır) mealindeki âyeti okudu. (Rıyad-ün-nasıhin)

(Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni]

Resulullah, Kadir Gecesi’nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.


