'Suriye ordusuna Türkçe talimat' iddialarına yalanlama: Ses eklenip montajlanmış

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada, "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddialarını yalanlayarak, söz konusu videonun 2021'de paylaşıldığını ve montajlanarak oluşturulduğunu ifade etti.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Türkiye sınırlarına yönelik yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiği anlara ait olduğu ve 2021'de paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu görüntüler, Arapça ses de eklenerek montajlanıp kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulmuştur. Aynı coğrafyada asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir."