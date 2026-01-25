DMM proje okulları ile ilgili iddiaları yalanladı: 'Ek sınav ya da mülakat uygulanacak' iddiası doğru değil

Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS’ye ek olarak yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada, bu uygulamanın yalnızca TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi gibi özel programı mevzuatla belirlenmiş okullarla sınırlı olduğu vurgulandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS'ye ek olarak, yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS'ye ek olarak, yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı' iddiası doğru değildir. Proje Okulları Yönetmeliği'nin 'Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler' başlıklı 8'inci maddesi, bütün proje okullarını kapsayan genel bir düzenleme olmayıp, yalnızca özel program uyguladığı mevzuatla açıkça belirlenmiş okullar için geçerlidir. Türkiye'de bu kapsamda değerlendirilebilecek okullar TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlıdır. Bu okullarda merkezi sınavda aranan başarı şartının yanı sıra okulun uyguladığı programa yönelik aranan diğer sınav şartlarını da sağlama söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, proje okullarının tamamında LGS'ye ek sınav veya mülakat uygulanacağı yönündeki iddialar yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması rica olunur" denildi.


