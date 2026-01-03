DMM "Hatay'da aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hatay'da aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği ve mağduriyet oluştuğu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, Hatay'daki konut kuralarına ilişkin söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu ve dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.
Deprem öncesinde tapuda tek bir konut üzerinde mirasçı durumundaki tüm maliklerin, aynı konut için müşterek hak sahibi olarak kuraya dahil edilmesinin yürürlükteki mevzuat uyarınca zorunlu olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: