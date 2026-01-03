DMM "Hatay'da aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği" iddiasını yalanladı

"Bu nedenle başvurularda birden fazla mirasçı bulunsa dahi, kura sonucunda yalnızca tek bir konut tahsis edilmektedir. Haberlere konu edilen kayıtların mükerrer tahsisle ilgisi bulunmadığı, tamamen miras ve müşterek mülkiyet hükümlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla 'bir konutun birden fazla kişiye verildiği' yönündeki iddialar, mevzuatın bilinçli şekilde çarpıtılmasından ibarettir. Kamuoyunun, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."